Nouvelle initiative pour inciter les jeunes à se faire vacciner

Dans une tentative d’inciter les jeunes à se faire vacciner, la direction de santé publique de Montréal s'associe à la Guilde du jeu vidéo du Québec pour la mise en place de deux initiatives.

Jusqu’au 1er octobre, les jeunes qui ont reçu le vaccin peuvent partager sur leurs réseaux sociaux le mot-clic #gamervacciné_e pour être admissibles au tirage d’une bourse d’études. Les prix totaliseront la somme de 25 000 $.

Un événement thématique aura également lieu pendant la fin de semaine du 11 et 12 septembre, dans lequel les jeunes sont invités à aller se faire vacciner sans rendez-vous. Des cadeaux seront notamment remis et des personnalités du domaine des jeux vidéo seront sur place.

À Montréal, selon les données de la Santé publique, 77 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, et 66 % en a reçu deux. Néanmoins, les chiffres sont plus bas chez les plus jeunes, qui tardent à se faire vacciner. Une situation qui inquiète avec la présence marquée du variant Delta.

