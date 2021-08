Passeport vaccinal: pas besoin de pièce d’identité avec photo pour les jeunes

Les vaccinés de moins de 16 ans n’auront pas à accompagner leur preuve vaccinale d'une pièce d’identité avec photo pour entrer dans un établissement non essentiel.

C’est ce qu’a confirmé au «24 heures» le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), mardi.

À partir de mercredi, partout au Québec, ceux qui veulent fréquenter un restaurant, un bar, un gym ou un cinéma, par exemple, devront présenter un passeport vaccinal confirmant qu’ils sont doublement vaccinés. Pour éviter les vols d’identité, le gouvernement de François Legault a également demandé que la preuve soit accompagnée d’une pièce d’identité avec photo.

Or, ces cartes ne courent pas les rues chez les moins de 16 ans. Le permis de conduire n’étant pas disponible, ils doivent se tourner vers la carte d’assurance-maladie, qui ne vient pas avec une photo chez les moins de 14 ans.

Le MSSS assure avoir la situation en main. «L’obligation de présenter une pièce d’identité avec photo ne s’applique qu’à partir de l’âge de 16 ans», a affirmé la relationniste du ministère, Marie-Claude Lacasse, après une demande d’information.

Pas seulement les jeunes

Les potentiels angles morts du passeport vaccinal ne touchent pas que les jeunes Québécois. La photo n’étant plus obligatoire sur la carte-soleil chez les plus de 74 ans, certains risquent de se retrouver sans preuve d’identité aux portes d’un établissement.

Mais Québec fera preuve d’indulgence pour cette portion de la population également. «Advenant qu’une personne de 75 ans et plus n’a pas de photo sur sa carte RAMQ, et n’a pas de permis de conduire ou autre pièce d’identité avec photo, une preuve d’identité sans photo sera acceptée», a-t-on indiqué.