Réduite au silence, Ensaf Haidar n’est pas fâchée contre Blanchet

La candidate bloquiste dans Sherbrooke, Ensaf Haidar, n’est pas fâchée contre Yves-François Blanchet après que ce dernier ait refusé de la laisser répondre à une question d’une journaliste.

«Je ne suis pas fâché, parce que ce n’est pas vrai ce qu’ils ont dit. C’est juste qu’ils cherchaient les bibittes sur moi», a lancé Mme Haidar en entrevue à La Joute en prolongation.

«Ce n’était pas le bon moment pour cette question. [...] la conférence était sur la laïcité, la loi 21», a-t-elle ajouté.

À propos de l’appui qu’elle a donné à Maxime Bernier par le passé, Ensaf Haidar a réitéré qu’elle soutenait toutes personnes qui parlent de son mari Raïf Badawi.

«Maxime Bernier, c’était comme tout le monde qui est avec moi pour le cas de Raïf. Pour remercier les gens, je suis gentille avec tout le monde. J’ai parlé avec tout le monde. Ce n’est pas pour la politique», dit-elle.

Or, pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, Mme Heidar a été «envoyée pour réparer les pots cassés».

«Elle le fait du mieux qu’elle peut. Je lui lève mon chapeau. C’est un peu injuste de l’envoyer essayer un peu de corriger la perception», estime-t-elle.

Dans un contexte de campagne électorale, il ne revient pas aux chefs de Partis de dicter les orientations des questions.

«Si M. Blanchet veut réécrire les règles de la campagne électorale, qu’il le fasse. Mais ce n’est pas comme ça que ça se passe. Ce n’est pas comme ça que lui-même mène ses points de presse depuis le début de la campagne et ce n’est pas comme ça qu’aucun chef ne mène ses points de presse depuis le début», insiste Emmanuelle Latraverse.

De plus, les candidats ne sont pas «supposés être des pots fleurs», tranche l’analyste.

Mme Latraverse a dit éprouver un malaise avec la situation considérant que sa candidate est une candidate qui milite en faveur de la liberté d’expression.

«De voir un homme chef de parti politique vanter sa position en faveur de l’égalité des sexes, vanter sa candidate qui est une militante de la liberté d’expression, qui est supposée être une femme brillante, et quand c’est le moment pour elle de rendre des comptes sur des prises de position passées, on dit que ce n’est pas le sujet du jour et on répond à sa place», critique-t-elle.

L’analyste n’a pas mâché ses mots, allant même jusqu’à qualifier le geste de «condescendant».