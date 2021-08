Retour sur «Mourir oui, souffrir non!»

Ce matin, dans votre chronique, une dame dont la lettre portait le titre que j’ai utilisé pour la mienne vous faisait part de sa détresse. Incapable de faire face à la bureaucratie des fonctionnaires, tous plus idiots les uns que les autres, ajoutait-elle, pour parvenir à obtenir l’aide médicale à mourir pour sa mère rendue en fin de vie. Cette dernière ne pouvant se laver par elle-même, et la science ne pouvant plus rien pour la garder en vie, la fille en question se désespérait.

Votre réponse commençait essentiellement par : « ... se pourrait-il que le but poursuivi soit de vous débarrasser de quelqu’un qui gêne votre accession à des biens auxquels vous aspirez et que vous considérez être les vôtres en dépit de la réalité ? »

Ce commentaire, Madame, est épouvantable, révoltant et vicieux. Avez-vous déjà assisté à la descente aux enfers d’un proche qui perd ses capacités à un rythme presque hebdomadaire ? Avez-vous déjà éprouvé le sentiment de rage et d’impuissance que l’on ressent quand on ne peut à peu près rien faire pour contrer les effets de la marche inexorable du temps sur le corps humain ?

Moi si, à deux reprises. Quand quelqu’un crie au secours pour être capable de faire cesser les souffrances d’un être cher, de façon à voir ce dernier partir dans la dignité, votre brillante réaction est de soupçonner un complot pour s’emparer de l’héritage. Dégueulasse !

Philippe Miquelon

Quand une personne me dit que ce sont des fonctionnaires qui prennent soin de sa mère et non elle-même. Que, de plus, elle les trouve tous si idiots et incompétents qu’elle suggère qu’ils prennent tous leur retraite. Avouez qu’il y a matière à se questionner.

Vous oubliez également de mentionner que, dans la foulée de mon commentaire, je lui disais aussi qu’il se pouvait que je me trompe dans mon évaluation, et que dans un tel cas, elle devrait communiquer de nouveau avec moi pour que je me reprenne.

Mais comme je n’ai rien reçu de sa part, ne pensez-vous pas que j’avais peut-être visé juste ? Pour vous rassurer sur ma sensibilité à ce type de cas, je vous signale que j’ai accompagné ma mère jadis et que je pense savoir de quoi je parle. À tout hasard, je vous suggère de lire le commentaire qui suit à propos de la même lettre.