Sollio Groupe Coopératif construira une usine d’engrais en Ontario avec des partenaires

Sollio Groupe Coopératif, anciennement la Coop fédérée, s’associe à des partenaires de ses réseaux de détail ainsi qu’à l’américaine Pursell dans un projet de construction et d’exploitation d’une usine d’enrobage d’engrais devant voir le jour à St. Thomas, en Ontario.

L’investissement est de plus de 20 millions $, a mentionné Sollio, mardi, précisant que c’est sa filiale Sollio Agriculture qui le représentera dans ce dossier.

L’usine projetée produira des engrais innovants à libération contrôlée (controlled-release fertilizer ou CRF).

Les travaux de construction commenceront cet automne pour une mise en service en août 2022.

Sollio a précisé que les engrais qui y seront produits en vertu d’une technologie brevetée de Pursell, un fabricant d’engrais de l’Alabama. «Celle-ci [la technologie] permet l’ajout de micronutriments et d’additifs réagissant à la température comme des biostimulants et des substances biologiques favorisant la santé des sols, a expliqué Sollio en annonçant le projet. Ces enrobages à libération contrôlée améliorent l’absorption des nutriments par les plantes, ce qui accroît considérablement le rendement à l’hectare tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la volatilisation et le risque de lessivage des nutriments.»

«Ce projet d’usine d’enrobage d’engrais a été rendu possible grâce à la participation de plusieurs coopératives et coentreprises de notre réseau présentes dans tout l’est du pays, a souligné Ghislain Gervais, le président de Sollio Groupe Coopératif. Cette collaboration avec nos détaillants rend largement accessible une technologie innovante qui a un grand potentiel pour les entrepreneurs agricoles que nous servons.»

Au maximum de sa capacité, l’usine de St. Thomas produira plus de 100 000 tonnes d’engrais, a-t-il été précisé.