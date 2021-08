Tout un parcours

Retenez ce nom : Arina Mireille (photo), une jeune chanteuse lyrique née dans une famille russo-ukrainienne, en France, et installée avec sa famille à Québec depuis 2013. Aujourd’hui âgée de 16 ans, Arina Mireille Petukhov (qui avait participé à La Voix junior à l’âge de 12 ans) est déjà lauréate et finaliste de plusieurs concours régionaux, nationaux et internationaux. Son répertoire compte une trentaine d’œuvres classiques de différentes époques. Récemment, Arina, qui chante en 7 langues, a remporté le concours international de la musique classique The Stars of Summer 2021 de Cleveland, Ohio, aux États-Unis, qui réunissait 85 candidats venant de 10 pays. Seule candidate du Canada, Arina Mireille a obtenu la plus haute note, la bourse du Geauga West Rotary Club, le prix spécial du Russian Cultural Garden of Cleveland, pour sa pièce de Rachmaninoff Spring Waters (photo), sans compter plusieurs invitations à des évènements aux É.-U., à Londres et à St-Pétersbourg en 2022. Ses prochains défis : représenter le Canada et le Québec au Elena Obraztsova International Competition of Young Vocalists, catégorie 15-17 ans, en Russie, et elle est attendue pour un concert en Ukraine et un festival d’opéra italien aux États-Unis aussi en 2022. Pour en connaître davantage sur son parcours : www.arinamireille.com ou sa page Facebook : https://www.facebook.com/ArinaMireille.

Allô mon Coco

Photo courtoisie

Les restaurants Allô mon Coco s’offrent une éblouissante métamorphose pour célébrer leur 20e anniversaire. Devenue un incontournable du déjeuner-dîner au Québec, la bannière en forte croissance arborera désormais un look éclatant, contemporain et hautement distinctif avec une nouvelle image et un nouveau décor, en plus du bar qui sera mis en vedette avec sa propre section dans le restaurant (photos). Allô mon Coco est une chaîne de restaurants déjeuner-dîner québécoise fondée en 2001. En plus du menu évolutif, la bannière souhaite également commercialiser, au cours des prochaines années, une collection de produits en épicerie. Acquise par Groupe MTY en 2019, la bannière compte 42 succursales majoritairement réparties dans le grand Montréal, à Ottawa et à Québec (Laurier Québec).

Gagnon Frères traverse le Parc

Photo courtoisie

Originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et déjà bien implantée dans cette région, Charlevoix et la Côte-Nord, Gagnon Frères, entreprise familiale en affaires depuis 1904 dans le secteur du commerce de détail, ouvre officiellement une succursale à Québec, aujourd’hui, au 850 boulevard Pierre-Bertrand, dans les locaux laissés vacants par Structube. L’ouverture de cette nouvelle succursale, qui offre des meubles, matelas, électroménagers et de la décoration, a nécessité un investissement de plus de 450 000 $ et permis la création d’une dizaine d’emplois. Gagnon Frères, qui compte maintenant 8 magasins au Québec et plus de 160 employés, est engagée dans plusieurs causes et événements, et ce, dans les différentes villes où elle exerce ses activités.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 août 1997. La princesse Diana, princesse de Galles, 36 ans, Dodi Al-Fayed et leur chauffeur Henri Paul trouvent la mort dans un accident de voiture dans un tunnel, sous le pont de l’Alma, à Paris. Le garde du corps du couple, Trevor Rees-Jones, est le seul à avoir survécu à l’accident.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoît Bernier (photo), directeur au développement philanthropique à la Fondation du CHU de Québec, 58 ans... Marcel Gendron, de l’école de boxe qui porte son nom, 82 ans... Céline Bonnier, comédienne et actrice, 56 ans... Richard Gere, acteur de théâtre et de cinéma, 72 ans... Jean-Guy Brousseau, arbitre professionnel de boxe de l’IBF, natif de St-Émile (Québec), 74 ans... France Castel, animatrice de télé, comédienne, actrice et chanteuse, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 août 2020 : Tom Seaver (photo), 75 ans, lanceur reconnu comme le plus grand joueur des Mets de New York de tous les temps... 2019 : Anthoine Hubert, 22 ans, pilote automobile français de Formule 2... 2014 : Carol Vadnais, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (16 saisons)... 2017 : Monique Aubry, 95 ans, « Mémère » Bouchard dans le célèbre téléroman des années 1980 Le temps d’une paix... 2015 : Tom Scott, 84 ans, secondeur de ligne de la NFL (NY Giants et Eagles Philadelphie (1953-1964)... 2011 : Wade Belak, 35 ans, 1er choix des Nordiques de Québec au repêchage amateur de 1994... 2010 : Laurent Fignon, 50 ans, ancien coureur cycliste français... 1973 : John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain... 1969 : Rocky Marciano, 46 ans, un des boxeurs les plus spectaculaires de tous les temps.