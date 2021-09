Un automne fort bien rempli

TVA a lancé sa programmation 2021-2022 en montrant les toutes premières images de Chanteurs masqués, mardi. Dans l’extrait présenté aux médias, on pouvait entendre – et surtout voir – une dinde noire offrir un pot-pourri des grands succès de Stevie Wonder.

Non, ce n’est pas une vraie dinde noire, mais plutôt un artiste mystère, costumé en dindon sauvage, qui reprend Isn’t She Lovely et Superstition, entouré d’une demi-douzaine de danseurs également déguisés en oiseaux.

Ce genre de numéros psychotroniques est monnaie courante dans Chanteurs masqués. Chaque semaine, des personnalités entièrement costumées livrent des numéros musicaux devant un panel composé de cinq « enquêteurs vedettes », qui essaient de trouver leur véritable identité. Dans l’adaptation québécoise du format sud-coréen, ces postes sont pourvus par Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau, Sam Breton, Anouk Meunier et Marc Dupré.

La direction de TVA mise beaucoup sur Chanteurs masqués, qui fera partie des « dimanches flamboyants » du réseau à compter du 19 septembre. Le vice-président des contenus originaux chez Québecor, Denis Dubois, parle d’un rendez-vous familial, grandiose et drôle.

« On n’a rien à envier aux versions américaine et française. »

Même son de cloche du côté de Guillaume Lemay-Thivierge. En entrevue au Journal, l’animateur voit grand pour l’émission : « Notre version va devenir une référence à l’international, comme La Voix. »

Un deuxième grand plateau

Outre Chanteurs masqués, TVA proposera un deuxième grand plateau cette saison. Un an après avoir présenté une grille amputée en raison d’une certaine pandémie, le diffuseur se rattrape en ramenant Révolution. Les amateurs des tout débuts seront heureux d’apprendre que Willow, ce duo qui s’était rendu en finale en 2018, tentera de nouveau sa chance.

On découvrira aussi l’adaptation québécoise de Love Island, baptisée L’île de l’amour, animée par Naadei Lyonnais (OD chez nous) et narrée par Mehdi Bousaidan. Les 10 participants ont récemment quitté le pays et sont présentement en quarantaine à Los Cabos, au Mexique, où sera tournée cette première saison. Fait à signaler : les concurrents et l’équipe technique sont doublement vaccinés.

La nouvelle émission de Marie-Claude Barrette, simplement intitulée Marie-Claude, entrera en ondes le lundi 13 septembre à 10 h.

Quant aux Tricheur, La Tour, Si on s’aimait, La poule aux œufs d’or, Ça finit bien la semaine et Bijoux de famille, ils reprennent du service. TVA ignore quand elle diffusera les épisodes de Caméra café et d’À tour de rôles qu’elle a emmagasinés.

Star Académie dès janvier

Cet hiver, Star Académie reviendra dans une formule légèrement modifiée. Oubliez l’étape du Camp de sélection présentée en guise d’apéro en début d’année. Cette fois, le premier variété sera diffusé le dimanche 16 janvier, après une semaine de quotidiennes retraçant les meilleurs moments des auditions.

La saison froide marquera également le retour de l’émission d’entrevues vérité La vraie nature. Les tournages doivent commencer cette semaine au nouveau chalet de Jean-Philippe Dion, situé à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.