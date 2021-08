Un gigantesque thon servi dans 10 restos de Sherbrooke

Les pêcheurs qui ont capturé un thon de 320 kilos en Gaspésie ont vendu leur prise en Estrie. L’immense poisson sera servi dans les restaurants de Sherbrooke au profit de la Fondation Justin Lefebvre.

Le monstre marin est arrivé mardi après-midi au Marché de poissons de Sherbrooke. «J’ai été surpris, je pensais qu’il était plus long et moins gros du ventre», a commenté le copropriétaire Francis Gauvin. «C’est le plus gros poisson que nous avons jamais eu ici. Il a fallu une partie de l'après-midi pour découper la viande.»

Le poisson a été pêché samedi dernier dans le golfe du Saint-Laurent près de Chandler, en Gaspésie. C'est Tommy Ducharme qui a eu l'idée de mener cette partie de pêche au profit de la Fondation Justin Lefebvre. «Quand j’ai vu Laurent Duvernay Tardif pêcher son thon de 500 livres, je me suis dit que cet homme-là ne pouvait pas être champion dans tout!, a blagué M. Ducharme. Alors je me suis dit que j’étais capable de le battre au moins là-dessus et pourquoi ne pas le faire au bénéfice d’une bonne cause. Malheureusement la météo n’a pas été favorable pour moi et mes amis lors de notre passage en Gaspésie il y a quelques semaines, mais nous avons laissé notre permis de pêche au capitaine qui est retourné en mer quelques jours plus tard et qui a réussi cette prise incroyable pour nous!»

Le poisson sera vendu au marché de poisson et dans 10 restaurants de Sherbrooke. «Ce poisson nous a coûté 9 200$, a avancé Francis Gauvin. Une fois que le poisson aura été remboursé, le reste de l’argent s’en va à la cause. Tous les profits seront remis à la Fondation Justin Lefebvre.»

La Fondation Justin Lefebvre fait la promotion du don d'organes et aide les enfants défavorisés à se procurer de l'équipement sportif et des fournitures scolaires. «Ce sera une opportunité pour les restaurateurs, qui l’ont difficile depuis plus d’un an, de bénéficier d’une belle visibilité et de recevoir des clients. Pour nous, si on peut aller chercher 5 000$ ce serait formidable», a souhaité le président de la fondation, Patrick Lefebvre.

La liste des restaurants participants est disponible sur la page Facebook de la Fondation Justin Lefebvre.