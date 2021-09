Un revers décevant des Blue Jays

Malgré un adversaire inférieur, les Blue Jays de Toronto n’ont pas été en mesure d’aider leur cause dans la course aux séries éliminatoires, mardi au Rogers Centre, eux qui se sont inclinés 4 à 2 devant les Orioles de Baltimore.

L’équipe locale a accordé autant de points que de coups sûrs à ses adversaires du jour. C’est d’ailleurs en sixième manche que les Orioles ont été le plus productif. Même avec deux retraits au tableau et un retard de 1 à 0 pour débuter leur tour au bâton, les visiteurs ont enchaîné trois coups sûrs et un but sur balles pour prendre une avance de 3 à 1. Austin Hays et Ramon Urias ont permis aux leurs de prendre cette avance.

Jahmai Jones a produit le dernier point des siens, au tour au bâton suivant.

Au monticule, le lanceur partant Hyun Jin Ryu avait connu un excellent début de match, mais il est celui qui a finalement permis la poussée de trois points des Orioles. Ryu (12-8) a complété son match avec trois points accordés et autant de coups sûrs en plus de permettre trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. Il a aussi retiré six adversaires sur des prises.

Dans le camp adverse, Keegan Akin (2-8) a seulement permis un des points des Blue Jays, une longue balle en solo de Danny Jansen en troisième manche, sur deux coups sûrs et trois buts sur balles, en cinq manches de travail. Il a passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Vladimir Guerrero fils a produit l’autre point des hommes de Charlie Montoyo, lui aussi sur un circuit en solo, lors d’une offrande du releveur Jorge Lopez, au sixième tour au bâton des siens.

Les deux équipes complèteront cette série de trois matchs mercredi, toujours dans la Ville Reine.