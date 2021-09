Une arme à feu oubliée dans les toilettes publiques d’une station-service

Que feriez-vous si vous trouviez un pistolet chargé dans une toilette publique ? C’est arrivé à un homme de Sept-Îles qui n’a toutefois pas avisé les policiers de son étonnante découverte.

Il a conservé l’arme dans son véhicule pendant des mois.

En janvier 2020, Jean Coulombe a trouvé par hasard une arme à feu sur le distributeur de papier d’une toilette d’une station-service Esso de Rivière-du-Loup. Dans les documents de Cour que nous avons consultés, il est indiqué que le pistolet appartenait à un agent de la firme Garda venu faire une cueillette au commerce.

Ce dernier a laissé sur place son arme de service après être allé aux toilettes. Il s’est aperçu de son oubli 2 heures après avoir quitté le commerce.

Une enquête policière a été déclenchée pour retrouver l’arme. C’est finalement au mois de mars que Jean Coulombe a été identifié comme principal suspect. Il a été contacté par les policiers et a avoué être en possession de l’arme.

La Sûreté du Québec l’a retrouvée dans son véhicule. Selon un rapport du Bureau de contrôle des armes à feu et des explosifs de la Sûreté du Québec, cette arme chargée est restée plus de trois mois dans le véhicule.

Pourquoi ce citoyen n’a-t-il pas appelé les policiers dès la découverte du pistolet à Trois-Pistoles ? Jean Coulombe n’a jamais donné d’explication précise. À une préposée du Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs, il a répondu qu’il avait oublié l’arme dans sa voiture et que par chance, cette arme n’est pas tombée dans les mains d’une mauvaise personne. Plus tard, devant un juge, il a mentionné que l’arme était pour lui «comme un trésor».

À la suite de cet événement, Jean Coulombe a été accusé d’entreposage illégal d’une arme à feu. L’accusation a été retirée à la suite de sa participation au Programme de rechange général du ministère de la Justice. Toutefois, son permis d’arme à feu a été révoqué pour des motifs de sécurité publique. Jean Coulombe a tenté de le récupérer évoquant qu’il en avait besoin pour pratiquer la chasse au phoque. Mais sa demande a été refusée devant la Cour du Québec.

Quant à l’employé de Garda, on ignore s’il est toujours à l’emploi de la firme de sécurité, si des accusations ont été portées contre lui et s’il possède toujours son permis d’arme.

Garda n’a pas répondu à la demande d’entrevue de TVA Nouvelles.