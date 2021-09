Une Coccinelle de livraison convertie à l’électricité

Un concessionnaire de véhicules électriques de Trois-Rivières a réussi un tour de force technique: convertir une vieille Coccinelle de l’essence à l’électricité.

Il s’agissait d’une commande sur mesure pour la chaîne de restauration St-Hubert, qui en fera un véhicule promotionnel pour souligner son 70e anniversaire de fondation.

Un moteur électrique a été greffé à la Beetle modèle 1967. Sa puissance a d’ailleurs été décuplée, passant de 40 à 280 chevaux.

«Mettre un moteur de Tesla, c’est une première. Avec une batterie (accumulateur) de Volt également. C’est unique comme projet», a commenté Guillaume André, de la compagnie Ingenext, une firme rattachée au concessionnaire Simon André.

Un modèle du véhicule, réduit en pièces détachées, a été trouvé dans une vieille grange du nord de Montréal. Il a été entièrement reconstruit; carrosserie, roues, freins. Un système de gestion intelligente de la voiture a été ajouté.

«Le défi, c’était premièrement de mettre une batterie et un moteur électrique et de respecter le poids. Deuxièmement, de respecter aussi l’identité de la voiture et, vraiment, ça a l’air d’une Beetle des années 60.»

Le véhicule parcourra les routes du Québec et fera également des livraisons dans le cadre de cet anniversaire.