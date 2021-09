Une rentrée scolaire marquée par les retrouvailles

C’est jour de rentrée pour les élèves des niveaux primaires et secondaires du Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, en Mauricie. Encore une fois, les élèves sont retournés sur les bancs d’école sous le signe de la pandémie, à quelques changements près.

À l’École intégrée des Forges, les élèves du primaire ont été accueillis par leurs enseignants sous le thème «Ensemble, on s’éclate pour réussir». Une envolée de ballons était au programme pour faire un petit clin d’œil aux bulles-classes qui sont maintenant dans le passé.

«On éclate les bulles, on va travailler ensemble !» La directrice de l’école primaire, Jacynthe Dupont, a déploré le fait que l’année dernière, les différentes classes ne pouvaient pas travailler ensemble sur divers projets, comme à l’habitude.

«Toute l’organisation se fait beaucoup mieux avec l’ensemble des élèves, c’est clair. Pour les enfants, c’est ce qui a de mieux de socialiser avec tous les élèves de l’école plutôt qu’avec une seule bulle pendant toute la journée», a soutenu Mme Dupont.

Plusieurs parents et des membres du personnel scolaire s’attendaient à un peu plus de souplesse en ce qui concerne les mesures sanitaires dans les écoles cette année. En Mauricie, le port du masque est désormais obligatoire en tout temps dans les établissements scolaires.

Ce n’est pas pour autant ce qui a miné le bonheur des jeunes élèves. Tous ceux interrogés ont répondu que le masque ne les dérangeait pas et qu’ils sont très heureux de retrouver leurs amis.

«C’est sûr qu’on a reculé un petit peu par rapport à ce qu’on avait annoncé à la fin de juin», s’est prononcée une maman, «Mais la bulle classe, ça change», a complété une autre.

Au secondaire, les élèves se sont affranchis des cours en ligne des dernières années. Le retour en présentiel en a réjoui plus d’un, malgré le port du masque.

«Ça reste plus de liberté que ce à quoi on est habitué», a confié un élève. «Moi je trouve ça correct. C’est bien mieux d’être en présentiel que d’être en cours en ligne pour être honnête», a poursuivi son camarade.

D’autres ont signifié que les cours en classe permettent un apprentissage plus aisé et un meilleur accompagnement des enseignants.

La directrice de l’École Chavigny, Chantal Couturier, est d’avis, elle aussi, que l’abolition du système de bulles n’aura qu’un effet positif sur les écoliers.

«Tout le concept de groupe bulle a limité beaucoup la vie-école au niveau du parascolaire, de la vie sportive, de la vie culturelle, et cetera.» Mme Couturier croit fermement que ses élèves seront heureux de retrouver «leur vraie école secondaire».

L’école, qui accueille cette année plus de 1700 élèves, a prévu le coup. Le personnel scolaire était identifié lors de la rentrée pour aider les adolescents à se réorienter à travers l’école, ou encore à la découvrir pour une première fois.

Malgré une journée d’accueil pour les classes de première secondaire la semaine dernière, la directrice a tenu à mentionner qu’après un an et demi en pandémie et beaucoup de cours en mode virtuel, plusieurs n’ont jamais parcouru les couloirs en entier.

Malgré quelques larmes de jeunes élèves qui ne voulaient pas quitter les bras de leurs parents mardi matin, l’ambiance était festive lors de cette rentrée scolaire, presque normale.

Même si des mesures sont toujours en place dans les établissements scolaires, ce n’est pas non plus ce qui semble empêcher les élèves de sourire derrière leur masque en cette journée de retrouvailles.