Voici à quoi ressemble le réveil d'un antivax

Avez-vous vu ?

Après la perte de l’odorat et la décoloration des orteils, des chercheurs viennent de trouver un autre symptôme bizarre de la COVID-19.

Lorsqu’une personne non vaccinée attrape la COVID-19 et tombe gravement malade, il paraît qu’elle s’intéresse soudainement aux autres !

Elle se rend compte qu’il n’y a pas que son nombril qui compte !

On appelle ça le DCE – le « déballonnement chronique de l’ego ».

VIVE LA VIE EN SOCIÉTÉ !

Le premier signe qu’une victime de la COVID-19 souffre du déballonnement de l’ego ?

Elle sort sa carte d’assurance maladie.

Eh oui ! Après des mois à envoyer promener la majorité des Québécois, à leur dire de manger de la chnoute et à les traiter de moutons, la personne, soudainement, découvre les vertus de la vie en société !

« Oh, que c’est plaisant de savoir que je ne suis pas seul et que l’ensemble des contribuables québécois vont payer pour mes soins de santé ! »

« Que c’est agréable de savoir que tous les Québécois qui se sont fait vacciner et que j’ai traités de tous les noms ces 18 derniers mois vont généreusement ouvrir leur portefeuille pour m’aider à me débarrasser de ce virus que j’ai attrapé après avoir léché la face de mon voisin lors d’un super gros party illégal en Beauce, party au cours duquel Maxime Bernier est monté sur une table de pique-nique, s’est mis en chest et nous a montré ses muscles, pendant que 300 individus chaudailles portant des t-shirts des Frères Tadros se dandinaient au son de We’re Not Gonna Take It de Twisted Sister ! »

VIVE LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ !

Deuxième signe que la personne souffre du DCE : elle s’inquiète soudainement du sort des travailleurs de la santé !

« J’espère que les médecins ne seront pas trop débordés, aujourd’hui, et que les infirmières ne seront pas trop au bout du rouleau, car je veux qu’ils prennent bien soin de moi ! »

Du jour au lendemain, cette personne qui a toujours trouvé que les travailleurs de la santé se plaignaient la bouche pleine et que le ministre Dubé était un triple idiot fait preuve de compassion à leur endroit !

Je dirais même : de reconnaissance !

Oui, oui, je vous le dis !

À l’hôpital Jefferson de West Virginia, il y a même une non-vaccinée qui a dit « Merci » à une infirmière !

Troisième et dernier signe qu’une victime de la COVID-19 souffre de ce mal étrange...

À la toute fin, juste avant qu’elle pousse son dernier soupir, la personne, qui a maintenant l’ego complètement dégonflé, dit à une infirmière de se pencher et lui chuchote à l’oreille : « Dites... dites à mes enfants d’aller se faire vacciner, s’il vous plaît... »

PRENEZ UN NUMÉRO

Savez-vous ce que j’aimerais entendre, un jour ?

J’aimerais qu’une infirmière dise à une personne non vaccinée qui a attrapé la COVID-19 et qui a un besoin urgent de soins :

« Désolé, monsieur, j’aimerais bien vous soigner, mais une citoyenne qui s’est toujours comportée de façon responsable et qui s’est fait vacciner, elle, a besoin d’être opérée à la hanche. Donc, prenez un numéro et attendez. »

Malheureusement, c’est le contraire qui arrive. C’est la personne responsable qui doit attendre...

Pourquoi ?