BERTHIAUME, Anita Laplante



Notre mère a été pour nous un modèle d'amour, de bienveillance et de sagesse… Bonne route maman!Au CHSLD de Ste-Marie, le 19 août 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée dame Anita Laplante, épouse de feu Patrick Berthiaume. Elle demeurait à Saint-Elzéar. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rachel (feu Michel Savoie, Michel Couture), Estelle (Yvon Turcotte), Réal (Suzanne Audet), Léo (Lise Drouin), Martine (Gilles Gibeault), Serge et Marlène (Renaud Sévigny); ses 13 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Fédora (feu Pierre Perreault), feu Riosa (feu Eugène Sylvain), feu Laure-Anna (feu Irenée Berthiaume), feu Béatrice (feu Donat Lehoux), feu Validor (feu Irène Bilodeau), feu Adrien (feu Lucille Bernier), feu Ulric (feu Fernande Laplante), feu Irène (feu Armand Berthiaume), feu Noëlla (feu Tancrède Berthiaume), feu Irenée (feu Cécile Cyr), feu Fernande (feu Gérard Giroux), Jeannine (feu André Jalbert). Elle était la belle-sœur de feu Claire (feu Freddy Sylvain), feu Yvon (Colette Bélanger), feu Madeleine (feu Armand Berthiaume), feu Luc (feu Monique Turmel), Anita (feu Émilien L'Heureux), feu Marcel (Aline Giroux), Yvette (feu Léandre Berthiaume, feu Guy Lehoux), Gilles (Christine Gingras), Colette (Jean Asselin), Micheline (feu Jules Asselin, Guy Boulanger), Charles (Christine Gagné), Jeannot (Lise Drouin), feu Monique (feu Jacques Marcoux), Germain (Carole Riel), Carol (Solange Turgeon), Maryse (Mario Moore), Violaine (Daniel Boulet), Francis (Nancy Turcotte), Paulin (Micheline Côté); de la famille l'Heureux: Pierrette, feu Jean-Louis et Dominique, ainsi que leurs conjoints respectifs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi le 2 septembre de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Raymond Néron, le personnel du maintien à domicile du CLSC ainsi que celui des soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Un merci également à tous les résidents de Place Émeraude de St-Elzéar. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6): https://www.lecrepuscule.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Saint- Elzéar) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2): https://smdj.ca/financement-cva