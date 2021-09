Allégations de conduite inappropriée d’un candidat libéral: l’opposition attaque Trudeau

Des allégations de conduite inappropriée à l’encontre d’un candidat libéral autorisé à se présenter aux élections fédérales ont fait des vagues dans la campagne, mercredi, les chefs néodémocrate et conservateur accusant le gouvernement Trudeau de ne pas avoir agi.

Des allégations auraient été portées à l’encontre de Raj Saini, candidat de Kitchener Centre, en Ontario, pour des commentaires inappropriés qui auraient été formulés à l’égard de membres de son personnel, a rapporté mardi CBC News.

Le candidat libéral a rapidement tenu à se défendre, expliquant mardi dans un communiqué qu’il n’a «jamais agi de manière inappropriée envers le personnel ou les électeurs».

«Je n’ai eu connaissance que d’une seule allégation concernant mon bureau. La personne a choisi de ne pas poursuivre un processus de plainte formelle ou informelle. Lorsque j’ai appris cela, j’ai insisté pour qu’un examen indépendant de mon bureau par une tierce partie soit effectué par la Chambre des communes. Le résultat de cet examen, qui a été achevé en juin 2020, a révélé que rien n’a été soulevé concernant les préoccupations de harcèlement dans le bureau», a-t-il poursuivi.

Cette affaire n’a toutefois pas échappé à l’opposition pendant la campagne électorale, le chef néodémocrate Jagmeet Singh ayant même décidé d’adresser le sujet pendant son point de presse à Montréal.

«Ce qui m’inquiète vraiment, c’est le comportement qui consiste à ignorer les préoccupations des femmes. Et pour moi, c’est quelque chose que le Parti libéral montre encore et encore», a déclaré M. Singh mercredi matin.

Revenant sur les allégations d’inconduite qui ont récemment touché les Forces armées canadiennes (FAC), le dirigeant du Nouveau Parti démocratique (NPD) a affirmé que ce dossier «a envoyé un message que les femmes ne sont pas écoutées par les libéraux, et c’est dommage parce que ça fait mal aux femmes à travers le pays».

Également interrogé à ce sujet, le conservateur Erin O’Toole a jugé que ces allégations étaient «très sérieuses et troublantes».

«Nous constatons maintenant que la même culture de dissimulation a eu lieu avec les membres [du] propre personnel [des libéraux], c’est très inquiétant et j’espère entendre une réponse sérieuse du premier ministre et de son équipe sur la façon dont ce type de dissimulation a eu lieu», a mentionné le chef conservateur, qui a aussi évoqué les allégations visant des membres des FAC.

Justin Trudeau se défend

Le chef libéral a été amené mercredi à justifier la décision de donner le feu vert à M. Saini pour se représenter pour un nouveau mandat dans sa circonscription.

«M. Saini a fourni des détails sur les multiples processus qui ont été mis en place au cours des derniers mois et sur les efforts qui ont été déployés pour démontrer que nous prenons au sérieux chaque préoccupation soulevée», a expliqué Justin Trudeau lors du dévoilement de sa plateforme électorale.

«Nous avons démontré en tant que gouvernement et en tant que parti que nous sommes extrêmement déterminés à faire en sorte que chacun ait le droit d’être dans un lieu de travail sûr, nous avons amélioré et augmenté les processus disponibles au sein du parti, au Parlement et dans l’ensemble de la fonction publique et du pays», a ajouté le premier ministre sortant.