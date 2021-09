Armes de poing: la plateforme libérale dévoilée

Le Parti libéral promet un milliard de dollars pour aider les provinces et territoires à interdire les armes de poing. C’est une des nombreuses mesures énumérées dans la plateforme de l’équipe Trudeau dévoilée ce matin qui ne prévoit pas de retour à l’équilibre budgétaire mais plutôt trois plus de dépenses que de revenus.

Après les armes d’assaut dont l’utilisation, la vente et l’importation ont été interdites en mai 2020, le Parti libéral veut s’attaquer aux armes de poing impliquées dans un nombre croissant de fusillades et homicides, à Montréal et Toronto notamment.

Il laisserait aux provinces et territoires le soin de légiférer si elles le souhaitent et les appuierait dans leurs démarches grâce à une réserve de fonds d’un milliard de dollars.

Au cours des derniers mois, les villes du Québec ont vivement critiqué le gouvernement Trudeau l’accusant de se décharger à leur dépends de ses responsabilités en matière de contrôle d’arme à feu. Pour éviter de se retrouver avec autant de règlements que de municipalités, Québec a demandé que le pouvoir de légiférer lui soit délégué.

En parallèle, s’il est réélu le gouvernement libéral promet que le trafic et la contrebande d’armes à feu seraient aussi passibles de peines plus lourdes passant de 10 à 14 ans d’emprisonnement maximale. En parallèle, la GRC et l’Agence des services frontaliers verraient leurs capacités renforcées pour combattre l’importation illégale d’armes.

En présentant sa plateforme, toujours ébranlé par les manifestations haineuses des opposants à la vaccination et aux mesures sanitaires, Justin Trudeau a insisté sur la sécurité publique et la paix sociale en profitant pour décocher des flèches à ses adversaires qui défendent les libertés individuelles plutôt que le bien commun.

«Quand Erin O'Toole n'est même pas capable de dire à ses candidats de se faire vacciner, on voit bien qu'Erin O'Toole n'a pas de leadership», a-t-il lancé.

Dans le rouge pour longtemps

Les troupes de Justin Trudeau sont les dernières à dévoiler leur plateforme, à mi-parcours dans la course électorale. Mais elles sont aussi les seules à chiffrer leurs promesses une à une.

Le gouvernement sortant prévoit que ses investissements dans les infrastructures sociales doperont la croissance économique, et compte sur de nouveaux revenus provenant de taxes sur les banques et les plus riches, et la lutte contre l'évasion fiscale. Toutefois, il ne donne pas d’horizon de retour à l’équilibre budgétaire, prévoyant plutôt dépenser 3$ pour chaque dollar gagné.

Justin Trudeau défend son plan en soulignant que bien que les dépenses augmenteront, le ratio dette-PIB diminuera, et ce davantage que ce que prévoyait le budget au printemps.

En plus des fonds pour lutter contre les armes de poing, quelques nouvelles mesures se glissent ici et là, dont un programme national de repas dans les écoles, des crédits d’impôts pour aider les travailleurs aînés à rester sur le marché du travail plus longtemps, pour les aidants naturels, pour les médecins qui souhaitent s’installer en région rurale, ou encore pour les habitations multigénérationnelles.

On y trouve aussi une nouvelle prestation d’assurance-carrière pour permettre aux travailleurs qui perdent leur emploi après une fermeture d’entreprise de se reconvertir.

Plusieurs mesures sont par ailleurs promises en immigration pour favoriser la venue de nouveaux arrivants dans les régions rurales et nordiques en manque de main d’œuvre, pour accélérer les réunifications familiales et pour favoriser l’immigration francophone au Québec.

