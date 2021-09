DROUIN, Roch



À l'Hôtel-de-Dieu de Lévis, le 24 août 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Roch Drouin, époux de dame Marie-Claude Lecours, fils de feu Henri Drouin et feu Lucille Poulin. Il demeurait à Saints-Anges. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Mélissa Roussin), Véronique (Evan Luttrell), Marie-Andrée et Amélie (Jean-Pierre Morin); ses petits-enfants : Charles-Antoine et Pierre-Olivier Drouin, Émilia Rose Luttrell, Raphaël et Flavie Morin; ses frères et sœurs : Jacques (Odette Ferland), Ethel (Marquis Cloutier), Pauline (Jean-Marie Gagné), André (Marie-France Labbé), Gisèle (Jean-Pierre Poulin); sa belle-famille: Madeleine Fournier (feu Léandre Lecours), Fabienne (Yvon Bégin) et feu Pierre. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi le 2 septembre de 13 h 30 à 16 h, de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 13 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que la Dre Kathleen Lemieux pour les bons soins reçus et l'accompagnement de son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saints-Anges) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/