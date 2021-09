Côte-Nord: la propriétaire d’un studio de danse et de yoga «mal à l’aise» avec le passeport vaccinal

La pertinence du passeport vaccinal, obligatoire depuis mercredi dans plusieurs lieux publics, est remise en question. La copropriétaire d’un studio de danse et de yoga de Sept-Îles va appliquer la mesure même si elle la juge discriminatoire.

Katéri Dupont, qui s’est plié de bonne grâce jusqu’ici aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, croit que l’obligation d’une double vaccination pour l’accès à des lieux publics va trop loin.

«Moi, j’ai le rôle de surveiller et d’appliquer une règle qui divise et discrimine une partie de la population. Je me sens profondément mal à l’aise avec ça. Même plus: ça me répugne», a-t-elle dit à TVA Nouvelles, mercredi.

Mme Dupont applique la règle malgré tout, espérant que le gouvernement fasse marche arrière.

«Je dois appliquer la règle, bien sûr, d’une part à cause des sanctions, c’est possible. Aussi, je ne suis pas seule en affaires. Et il y a mes élèves. Plusieurs se sentent sécurisés par les règles», a dit Katéri Dupont.

Par ailleurs, le syndicat des Métallos n’entend pas se croiser les bras face à des employeurs qui décideraient d’obliger des syndiqués à se faire vacciner.

«Pour nous, le travail, c’est essentiel dans la vie des gens. Il n’est pas question d’obliger ça. Il faut respecter les choix et les droits de chacun», a affirmé le coordonnateur du syndicat, Nicolas Lapierre.

Jusqu’ici, aucun travailleur syndiqué chez les Métallos ne s’est vu imposer la vaccination par son employeur.

«On va défendre nos membres dans l’éventualité où il y aurait des sanctions disciplinaires, c’est clair. Mais je tiens à réitérer qu’on encourage nos membres à aller vers là, on croit que c’est une bonne chose la vaccination à grande échelle», a-t-il ajouté.