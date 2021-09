COVID, vaccins et paradoxe de Simpson

Si je surveillais en priorité le déroulement du retrait des troupes américaines et l’ensemble du dossier afghan, bien d’autres sujets ont retenu mon attention depuis le début de la semaine.

Un peu partout dans le monde, on encourage toujours la vaccination. Si certaines régions n’ont pas suffisamment de doses pour atteindre des taux de vaccination adéquats, dans plusieurs pays riches on débat maintenant d’une possible troisième dose.

Peu importe quand on proposera cette troisième dose, cette possibilité entraîne à chaque fois des doutes sur l’efficacité des vaccins existants. Les effets ou la protection s’estompent au fil du temps, mais faut-il pour autant conclure que nos efforts furent vains et que les vaccins ne nous permettront pas de vaincre la pandémie?

Parmi les lecteurs de ce blogue ou du Journal, il y en a plusieurs qui doutent ou qui sont las des mesures. Découragés par la perspective de devoir se soumettre régulièrement à un rappel du vaccin, ils sombrent dans la déprime. Certains d’entre eux pointent en direction d’Israël, où on a vacciné plus de 80% des gens, pour relever le taux d’hospitalisation élevé chez les vaccinés.

Pour la première fois, on note effectivement un nombre plus élevé de vaccinés que de non-vaccinés parmi ceux et celles qui se retrouvent à l’hôpital. C’est décourageant, non? Pas vraiment. Le journaliste du Washington Post Jordan Ellenberg expliquait hier que cette perception est attribuable à une mauvaise lecture des statistiques. Il évoque le paradoxe de Simpson.

Ce paradoxe souvent méconnu du grand public, relève la plupart du temps d’une analyse incomplète ou maladroite des données. Nous savons que même vacciné, il est possible de se retrouver à l’hôpital. Si le taux de vaccination est très élevé, il est statistiquement normal que la proportion de non-vaccinés diminue. Si on parvenait à vacciner toute la population, on ne retrouverait ainsi que des vaccinés dans nos hôpitaux.

Les chiffres disponibles pour Israël doivent donc être interprétés à la lumière d’une campagne de vaccination efficace. Pour dégager une bonne nouvelle de cette réalité, il importe ensuite de dégager le pourcentage de gens vaccinés qui développent des complications sévères ou qui décèdent de la COVID malgré les deux doses déjà reçues.

On peut conclure que la vaccination est efficace et on peut rêver d’apprendre à vivre avec le virus quand on observe qu’il n’y a que 53 hospitalisations par tranche d’un million de personnes vaccinées en Israël.

Toujours selon les données israéliennes, une personne vaccinée a au moins trois fois moins de chance de se retrouver à l’hôpital. L’écart entre les deux s’accroît si on considère l’âge des personnes immunisées. Comme la moyenne d’âge des personnes vaccinées est actuellement plus élevée, les prochaines statistiques démontreront de manière plus éloquente que la vaccination offre de bons résultats.

Je m’arrête ici pour ne pas vous ensevelir sous une montagne de données, mais je me disais que les bonnes nouvelles étant rares, ce serait bien d’en partager au moins avec vous. Du même coup, je nous rappelle collectivement qu’avant de tirer des conclusions à partir de données

brutes, il est indispensable d’en saisir les nuances. Après tout, le paradoxe de Simpson nous rappelle qu’on peut faire mentir une donnée. On pourrait également être plus cynique et affirmer comme Mark Twain : «Il y a trois sortes de mensonges : les petits mensonges, les grands mensonges et les statistiques.»