VÉZINA, Lorraine Dubé



À Beaumont, le 28 août 2021 est décédée subitement à l'âge de 89 ans, Mme Lorraine Dubé, épouse de feu Capitaine Michel Vézina. Elle demeurait à Beaumont et auparavant à St-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la :vendredi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse.Elle était la mère de : Denis (Jocelyne Vignola), Daniel (Renée Lessard), feu André (Claudine Moulin), Stéphane; elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : François Vézina (Stéphanie Lajoie), Bernard Vézina, Catherine Vézina (Pierre Lafontaine), Vincent et Mathieu Lessard Vézina, Macdie et Chantal Vézina; ses arrière-petits-enfants : Arthur, Louis-Olivier, Benoit et Édouard; elle laisse dans le deuil ses sœurs, frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Yvon (Gabrielle Poiré), Diane (Guy Morin), Carmelle, Ronald (feu Pierrette Poiré), Claudette, Lilianne Fournier (feu Aurèle Dubé), Jean Fréchette (feu Marielle Dubé); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Remerciements au personnel de la Phase 1 du Manoir du Coteau pour leurs soins professionnels de qualité.