De l'espoir pour l'équipe d'Hugo Houle

(Sportcom) - Le Néerlandais Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) s’est imposé devant le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) et l’Australien Luke Durbridge (BikeExchange) à la troisième étape du Tour du Benelux qui s’est conclue dans un sprint à cinq, à Hoogerheide, aux Pays-Bas, mercredi.

• À lire aussi: Hugo Houle retrouve la forme

L’Italien Samuele Battistella, coéquipier d’Hugo Houle chez Astana-Premier Tech, a pris le quatrième rang. Il s’agit d’une performance encourageante pour la formation kazakhe. «Il [Battistella] a fait une très bonne course. Ce résultat est excellent pour notre équipe et nous sommes bien contents de l’étape», a mentionné Houle, 71e du jour.

L’athlète de Sainte-Perpétue a fait fi des différents pièges du sinueux parcours de 168 kilomètres pour conserver sa place parmi le peloton et conclure à quatre secondes du groupe de tête.

«C’est parti rapidement avec les membres de l’échappée devant, mais ils ont ensuite levé le pied, donc on a pu relaxer un peu, a-t-il raconté. À la fin, les sprinteurs ont mis beaucoup de pression pour se donner une petite avance et on a roulé à fond. Je suis satisfait de ma journée dans l’ensemble, surtout d’avoir évité les ennuis et fini dans le peloton.»

Également en action, les Québécois Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) et Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ont respectivement terminé 58e et 89e.

Vainqueur du contre-la-montre disputé la veille, le Suisse Stefan Bisseger (EF-Education Nippo) est toujours premier au classement général provisoire. Il est suivi du Danois Kasper Asgreen (Deceuninck- QuickStep, +19 secondes) et de son compatriote suisse Stefan Kung (Groupame-FDJ, +20 secondes).

La quatrième étape sera présentée jeudi, sur un parcours plat de 166 km qui mènera les cyclistes jusqu’à Ardooie.