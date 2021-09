Des candidats du Bloc québécois ont questionné le rôle du conservateur Richard Martel

En dévoilant leurs positions, notamment sur l’aluminium, la foresterie et la défense des intérêts du Québec à Ottawa, les bloquistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont questionné le rôle qu’a joué le débuté conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, sur ces dossiers clés depuis qu’il est élu.

«Il est où Richard Martel sur l'aluminium? Il est où Richard Martel sur la forêt? Il est où Richard Martel pour les propositions régionales ? Qu'est-ce que propose Richard Martel sur l'aluminium? Et son bilan? [...] On demande à Richard Martel de se commettre. De ne pas rester seulement dans les idées vagues et les idées floues, dans les phrases de hockey», a interpellé le député bloquiste dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, mercredi.

Le candidat, fils de l’ex-chef du Bloc Gilles Duceppe, a dévoilé sa plateforme électorale, mercredi. Une plateforme que partage le député bloquiste sortant de Jonquière, Mario Simard et la candidate bloquiste dans Chicoutimi-Le Fjord, Julie Bouchard.

À son tour, Mario Simard a reproché à son voisin de comté de n’avoir jamais siégé sur une table de concertation régionale pour l’industrie de l’aluminium. «Qu'un député ne se préoccupe pas de ces questions-là quand c'est le cœur économique de la région, moi je trouve que c'est inquiétant», a soulevé M. Simard.

Même chose pour les forêts. «Il est supposé d'être la voix du Parti conservateur au Québec. Donc, il a plus de temps de parole que moi, supposément, à la Chambre des communes. À toutes les fois qu'il dit le mot forêt en chambre, je le dis quatre fois. On a fait un calcul statistique», a insisté le candidat du Bloc dans Jonquière.

Julie Bouchard a quant à elle invité les électeurs à se méfier du parti d’Erin O’Tool, chef des conservateurs à Ottawa. «Lorsqu'on voit que les conservateurs pourraient être au pouvoir, on se dit: est-ce qu'ils vont réellement travailler pour le Québec? La réponse c'est non parce qu'ils travaillent pour leurs voisins», a-t-elle dit.

«Les libéraux sont silencieux et les conservateurs sont dans le très, très vague et le très, très silencieux. On dirait qu'il n'y a juste nous, au Bloc québécois, qui avons des choses à proposer», a-t-elle ajouté.

Le Bloc québécois propose en tout 13 engagements dans sa plateforme pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment de verser 120 millions $ issus de contre-tarifs américains sur l'aluminium dans un fonds sur la transformation.

«On veut avec ça, aller chercher un projet de laminoir qui serait très intéressant pour la région et pour tout le Québec», a estimé Alexis Brunelle-Duceppe.

Le parti veut aussi implanter une unité de réserve de l'armée au Lac-Saint-Jean et bonifier les transferts en santé aux provinces, ce qui signifierait près de 493 millions $ supplémentaires dans la région.

Le candidat conservateur Richard Martel n'a pour sa part pas voulu répliquer à cette sortie.