Deux acquisitions: Saputo prend de l’expansion aux États-Unis

Saputo vient d’acquérir Carolina Aseptic et Carolina Dairy, deux entreprises basées en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Saputo, qui fait partie des 10 plus importants transformateurs laitiers de la planète, a indiqué mercredi que ces acquisitions, au coût total d’environ 149 millions $ CAN, lui permettent de renforcer ses principales activités commerciales au sud de la frontière canado-américaine.

L’entreprise québécoise a précisé dans un communiqué qu’elle pourra, en vertu de ces deux acquisitions, «mieux se positionner pour répondre à la demande croissante de breuvages protéinés aseptiques et de collations nutritionnelles».

Carolina Aseptic et Carolina Dairy ont déjà été exploitées par AmeriQual Group Holdings, LLC. Employant environ 230 travailleurs au total, elles vont maintenant être intégrées à la Division Produits laitiers (USA) de Saputo.

Selon Saputo, Carolina Aseptic développe, fabrique, emballe et distribue des produits alimentaires et des breuvages aseptiques à longue durée de conservation à son usine de Troy. Pour sa part, Carolina Dairy fabrique, emballe et distribue des yaourts réfrigérés en sachets à bec à Briscoe.

«En complément aux initiatives de croissance organique décrites dans notre plan stratégique mondial (exercices 2022 à 2025), cet investissement vise à renforcer les principales activités de Saputo en augmentant notre capacité à fabriquer et à distribuer des produits dans les catégories de breuvages protéinés aseptiques et de collations nutritionnelles qui connaissent présentement une croissance rapide», a indiqué le président du conseil et chef de la direction de Saputo inc., Lino A. Saputo.