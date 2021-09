Elle veut éviter que le tueur de sa mère sorte de prison

Au moment où le Québec est secoué par une vague de féminicides, une femme interviendra aujourd’hui devant les libérations conditionnelles pour que l’homme qui lui a lâchement arraché sa mère ne soit pas remis en liberté à peine cinq ans après l’avoir tuée.

• À lire aussi: Il a tué ma mère

« Cinq ans. C’est n’importe quoi. Je n’ai même pas accepté qu’il ait tué ma mère et il pourrait déjà sortir de prison. On dirait qu’on minimise ce qui est arrivé », souffle Geneviève Caumartin.

Le 5 juin 2016, sa mère Francine Bissonnette, 62 ans, a été tuée par son conjoint Daniel Déry dans leur demeure à Chambly, en Montérégie. Le couple était sur le point de se séparer.

Avant que ne débute son procès pour meurtre au deuxième degré, Daniel Déry a finalement plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire.

À la suite d’une entente entre la Couronne et la défense, il a écopé d’une peine de douze ans de pénitencier.

À l’époque, Mme Caumartin avait vivement dénoncé cette sentence puisqu’elle s’attendait à ce qu’il soit condamné à la prison à vie.

Voilà que cinq ans après avoir étranglé à mort sa conjointe, Déry s’adresse à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans l’espoir de sortir de prison.

Photo d'archives

Douloureux souvenirs

Pour cette audience, Geneviève Caumartin tient à être présente malgré le stress causé par la simple idée de revoir le meurtrier. Elle lira une déclaration aux commissaires pour les implorer de ne pas le libérer.

« J’ai repoussé souvent l’écriture de ce document. Je savais que ça allait être difficile. Ce n’est pas évident de mettre des mots sur ce drame et ça ramène des souvenirs douloureux », dit-elle.

« On en met beaucoup sur le dos des victimes. Mais je n’ai pas le choix, je dois le faire si je veux qu’il reste en prison », poursuit Mme Caumartin.

Alors qu’une vague de féminicides secoue le Québec, la mère de famille âgée de 43 ans a du mal à comprendre comment on pourrait déjà laisser sortir de détention Daniel Déry.

« Dans ces féminicides, on a vu des histoires impliquant des hommes qui avaient des antécédents criminels, d’autres qui n’ont pas respecté des conditions [de la cour]. Si on n’a pas compris le message qu’il faut protéger davantage les femmes, je ne sais pas comment on va le comprendre », laisse-t-elle tomber.

Photo d'archives

Impacts fatals

Elle invite d’ailleurs les femmes victimes de violence conjugale à porter plainte.

« Souvent, elles ne le font pas parce qu’elles ont peur et qu’on ne les protège pas assez. Mais, ne pas dénoncer peut avoir des impacts [fatals] plus tard », dit-elle.

Après le meurtre de sa mère, Mme Caumartin a trouvé une façon bien à elle d’aider les victimes de violence conjugale en fondant la branche québécoise de l’organisme Transit Secours, qui offre aux survivantes un service d’aide au déménagement.