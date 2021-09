CARON, Claudette



À l'hôpital de Lévis est décédée le 2 août 2021 à l'âge de 74 ans, madame Claudette Caron. Elle était la fille de feu Olivine Pellerin et de feu Philippe Caron ainsi que la conjointe de feu Raynald Guay. Elle laisse dans le deuil sa tante Micheline Pellerin (Marius Jutras), son beau-frère Jocelyn Noreau (feu Denise), plusieurs cousins et cousines, et son amie Chantale Prévost qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. À sa demande, elle sera incinérée et l'urne ensevelie au quartier Sainte-Anne, dans le lot 662 du cimetière de Lauzon le vendredi 3 septembre 2021.