Feux de circulation piétonniers: la sécurité des usagers est en jeu

Des feux piétonniers sur la traverse du boulevard Tadoussac, près du pont Saint-Anne, dans l’arrondissement de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont été installés mercredi par le ministère des Transports du Québec (MTQ), mais peu d’automobilistes s’y arrêtent.

Transport lourd et circulation dense: le secteur présente plusieurs dangers. Les cyclistes et les piétons réclamaient depuis longtemps une signalisation plus adéquate. «Il y a déjà les lignes jaunes, il y a les pancartes et je viens de voir les lumières. Une mesure de plus ça ne peut pas nuire», a confié un homme à TVA Nouvelles.

«Ça va être plus sécuritaire, ça va être visible. Ils devraient installer une lumière qui flashe là-bas pour faire ralentir ceux qui arrivent dans la courbe», a expliqué un couple qui marchait dans le secteur.

«Je passe ici tous les jours, c'est sûr que c'est un plus. Mais à moyen terme», a confirmé une dame qui circule souvent près du pont.

«Le ministère va se laisser le temps de voir l'aménagement, c'est profitable pour la sécurité et s'il y a des ajustements à faire, le ministère réagira à ce moment-là», a affirmé la porte-parole du MTQ, Andrée-Anne Duchesne, à TVA Nouvelles.

Plusieurs ont déjà été témoins de situations dangereuses. «Encore la semaine passée, j'ai vu quelqu'un en vélo tomber parce que le véhicule ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas diminué de vitesse», a confirmé une piétonne. Les citoyens du secteur espèrent que cet ajout va rendre le secteur plus sécuritaire et va réduire le risque d'accident.