Goûchy Boy de nouveau accusé

Même s’il a été acquitté lors d’un premier procès, le comédien connu sous le surnom de Goûchy Boy n’en a pas terminé avec la justice, lui qui fait maintenant face à trois nouvelles accusations d’ordre sexuel.

L’acteur de 49 ans, de son vrai nom Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, devra comparaître prochainement relativement à des inculpations d’agression sexuelle, d’incitation et de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de 14 ans.

Celui qui s’est fait connaître entre autres pour son rôle du gardien de prison Koffi Yatabéré dans la populaire série télé Unité 9, ainsi que pour ses apparitions dans 19-2 et Cheval-Serpent, aurait commis ces gestes entre le 1er août et le 30 septembre 1990, à Longueuil, selon l’acte d’accusation.

Il était alors âgé de 18 ans.

Deux autres dénonciations

En septembre dernier, le colosse de 6 pieds 5 pouces et 300 livres avait déjà fait l’objet de dénonciations de deux femmes de 38 et 39 ans, pour des événements qui seraient survenus entre 2016 et 2018.

Il avait été arrêté par le Service de police de l’agglomération de Longueuil et accusé entre autres d’agression sexuelle sur celles-ci.

Puisqu’il y avait déjà plus d’une plaignante à l’époque, la Sûreté du Québec avait déployé sa structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série.

Il s’agit d’un mécanisme de commandement unifié qui vise à découvrir rapidement les crimes commis par des prédateurs et à mieux protéger les victimes.

Pour l’instant, on ne sait pas si cette nouvelle victime alléguée a porté plainte à la suite de cet appel à la dénonciation.

Un déni plausible

En avril dernier, le comédien a toutefois été acquitté dans un premier dossier au terme d’un procès.

Le tribunal a déterminé que le témoignage de Goûchy Boy, qui consistait en « un déni général », s’était révélé « plausible ».

Le comédien doit cependant revenir devant le tribunal en octobre prochain pour la suite des procédures judiciaires de son deuxième dossier, dans lequel il fait face à des accusations d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel.

D’ici là, il devrait également se présenter à la cour pour répondre des nouvelles accusations récemment autorisées à son endroit.