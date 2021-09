Internationaux des États-Unis: rester dans le moment présent, le mantra de Novak Djokovic

Novak Djokovic a évoqué mardi la façon dont il aborde mentalement l’immense défi qu’il cherche à relever aux Internationaux des États-Unis, où il vise un Grand Chelem sur une saison et un 21e titre Majeur historiques: «tout faire pour rester dans le moment présent».

Quelques minutes dans le cerveau du N.1 mondial serbe, cela ne se refuse pas. Et en conférence de presse, il a bien voulu entrouvrir la porte, après sa qualification pour le 2e tour, aux dépens du jeune Danois Holger Rune (18 ans, 145e mondial), qui a réussi à lui prendre un set 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1, mardi à New York.

«Il y a des tonnes d’attentes et de pression de la part de toute la communauté du tennis, y compris de moi-même. Évidemment, je voudrais gagner ce titre et entrer dans l’histoire», a-t-il expliqué à propos d’un Grand Chelem, qui n’a plus été réussi depuis 1969 avec Rod Laver, et du record de titres Majeurs à portée de sa raquette.

«Tout cela m’inspire. Mais je m’efforce surtout d’essayer d’être la meilleure version de moi-même chaque jour. Je sais que ça fait cliché, mais il y a un grand pouvoir à retirer, dans le fait de travailler mentalement, émotionnellement, pour être dans le moment présent et essayer de le gérer d’une manière qui soit bénéfique», a-t-il ajouté.

«J’ai mes propres routines qui diffèrent probablement des autres. J’essaie juste de faire des choses, de m’entourer de gens, d’avoir une trajectoire dans ce tournoi qui me conviennent et ont fonctionné par le passé. Il y a des choses sur lesquelles on peut toujours compter, auxquelles ont peut se raccrocher quand on traverse une petite turbulence émotionnelle. Pour les moments où ça se corse trop, j’ai développé un mécanisme qui me permet de mentalement gérer ça», a-t-il confié.

Respiration consciente

Lequel? Djokovic n’a évidemment pas souhaité en dévoiler les ressorts, mais a donné quelques indices.

«J’ai une formule qui fonctionne depuis de nombreuses années et m’a amené là où je suis. En même temps, ce n’est pas nécessairement une garantie que ça va marcher à chaque fois (...) Il n’y a pas de potion secrète. C’est une combinaison de divers facteurs et éléments dans ma vie, dans mon approche de la vie quotidienne, mon entraînement, ma récupération, mon travail mental», a-t-il dit.

«Il faut aussi prendre en compte le fait que l’imprévisible peut se produire, que ce soit face à un adversaire ou avec le public. On passe par une montagne russe d’émotions», a poursuivi «Nole», qui a bien compris lors de son match face à Rune que le bouillant public new-yorkais était partagé entre l’envie de voir une surprise se produire et celle d’assister à sa grande marche vers l’histoire.

«On souhaite toujours avoir la foule derrière soi, mais ce n’est pas toujours possible. Je me suis concentré sur moi-même et sur ce que je devais faire (après la perte du 2e set, ndlr). A chaque fois que je perds ma concentration, mon attention, j’essaie de ramener mon attention sur le moment présent et je pense que la respiration consciente aide beaucoup», a alors enfin lâché Djokovic.

Cette pratique douce consiste à ne jamais s’arrêter de respirer par le nez, afin de ne pas bloquer les poumons, ni à la fin de l’inspiration ni à la fin de l’expiration.

«C’est un moyen très, très simple de rester présent, comme j’essaie de l’être en ce moment même», a-t-il enfin souri, signifiant la fin des confidences.