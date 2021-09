Investissement Québec acquiert des titres de mdf commerce pour 23 M$

Investissement Québec (IQ) a annoncé mardi avoir acquis pour un montant de plus de 23 millions $ des titres de mdf commerce, fournisseur québécois de plateformes électroniques.

La transaction permet à l’investisseur institutionnel d’avoir le contrôle de 2 989 722 actions ordinaires additionnelles de mdf commerce, ce qui porte sa participation à 12,21 % des actions ordinaires en circulation.

Le prix des reçus de souscription a été validé à 8 $ l’unité, a indiqué IQ dans un communiqué.

Auparavant, le bras investisseur du gouvernement du Québec possédait 8,38 % des actions de l’entreprise basée à Longueuil.

«Investissement Québec a acquis les titres de mdf commerce aux fins d'investissement uniquement et non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle de mdf commerce», a-t-on précisé.