Jeanette Zacarias Zapata se bat toujours pour sa vie; gala reporté

La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata demeure à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, où son état de santé continue de soulever des craintes, ce qui a convaincu mercredi le promoteur Yvon Michel à reporter son gala prévu le 17 septembre à Montréal.

Victime d’un K.-O. aux mains de la Québécoise Marie-Pier Houle samedi au Stade IGA, la Mexicaine se trouvait dans un état critique à la dernière mise à jour de sa condition et, même si le communiqué du Groupe Yvon Michel (GYM) ne le dit pas explicitement, il semble bien que ce soit toujours le cas.

Pour le moment, la pugiliste se trouve au centre des priorités de l’organisation, qui juge préférable d’attendre avant de tenir un autre événement.

Martin Chevalier / JdeM

«Chaque jour, nous tentons d’apporter tout le support possible à elle et aux siens. Nous concentrons tous nos efforts en ce sens, a expliqué GYM. Par respect pour elle, sa famille et les partisans de boxe, Groupe Yvon Michel a pris la décision de reporter le gala qui devait être présenté le 17 septembre.»

Avant son duel face à Houle, Zacarias avait subi un autre K.-O., cette fois contre Cynthia Lozano, le 14 mai.