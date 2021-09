Jour 1 du passeport vaccinal: «Ça nous procure une certaine sécurité»

Au jour 1 de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal au Québec, les clients étaient moins nombreux qu’à l’habitude à s’être déplacés dans les restaurants pour prendre le petit-déjeuner. Par contre, ceux qui y étaient, se sentaient rassurés par cette nouvelle mesure mise en place pour éviter un autre confinement.

Téléphone cellulaire d’une main, pièce d’identité de l’autre, les clients rencontrés face au restaurant L’Oeuforie, du boulevard Pierre-Bertrand, à Québec, étaient à l’aise avec l’implantation du passeport vaccinal.

«Ça nous procure une certaine sécurité», a dit Serge Légaré.

«Je n’ai pas de problème avec ça», a poursuivi sa conjointe, Carole Shields.

Même son de cloche de la part de Sylvie Longchamps, une autre cliente.

«L’effort qu’on fait tous ensemble porte ses fruits. On peut sortir, aller se promener et vaquer à nos occupations. Ceux qui ne se font pas vacciner, je suis triste pour eux, mais c’est leur choix», a-t-elle confié.

Amies de longue date, Viviane Dion et Diane Leclerc ne s’étaient pas vues depuis fort longtemps et ce n’est certainement pas le passeport vaccinal qui allait leur faire manquer ce rendez-vous.

«Ça ne me dérange absolument pas. Je l’ai de toute façon», a dit Mme Dion.

«Je suis prête. On n’a pas le choix. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C’est sécurisant. Il n’y a personne qui veut retourner en confinement», a dit Mme Leclerc.

Pas d’attente

En ce mercredi matin, il n’y avait pas d’attente lors de la tournée effectuée par la représentante du Journal dans quelques restaurants. Toutefois, d’un endroit à l’autre, les façons de faire pour valider le passeport étaient différentes.

«Désolée, mais je n’ai pas reçu ma formation. Je prends en note le nom et le numéro de téléphone seulement», a indiqué une serveuse d’un établissement du boulevard Père-Lelièvre.

Ailleurs, comme à l’Oeuforie, les clients étaient dirigés à une table où un serveur s’affairait à valider le passeport vaccinal. Dans un Tim Hortons, on demandait seulement à voir le code QR avec une preuve d’identité sans plus.

«Ça va bien. Il y a un bon roulement. Je ne sais pas si la fin de semaine, ça va être différent, mais aujourd’hui, il n’y a aucun problème», a afffirmé Pauline Gagnon, une cliente croisée à la sortie de L’Oeuforie.

Pendant qu’Emma se réveillait tranquillement dans son siège pour bébé, ses parents s’apprêtaient à faire leur entrée au restaurant avec leur passeport vaccinal.

«On est en accord avec le passeport vaccinal. On trouve ça bien. On est content que les gens se fassent vacciner. Nous on le vit au quotidien parce que je suis immunosupprimée», a ajouté Hélène Landry.

«Ça fait partie d’où on est en ce moment avec le virus. Il faut faire attention aux personnes les plus vulnérables et le passeport fait partie de la solution. Après ça, on se conforme. Ce n’est pas par plaisir qu’on fait ça. C’est une restriction mais au-delà de ça, si ça fait en sorte qu’on peut continuer nos activités, on va le faire sans problème», a son conjoint Michaël Harvey.

Un restaurateur nous a confié que l’achalandage était deux fois moins important qu’à l’habitude.

