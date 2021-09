Jour J pour le «Face-à-Face» des chefs

Pierre Bruneau accueillera, jeudi soir, les chefs des quatre formations politiques fédérales pour le premier «Face-à-Face» de cette campagne électorale, à compter de 20 h, en simultané à TVA, LCN, QUB radio et leurs plateformes numériques.

Les chefs: Justin Trudeau (Parti libéral du Canada), Erin O’Toole (Parti conservateur du Canada), Jagmeet Singh (Nouveau parti démocratique) et Yves-François Blanchet (Bloc québécois) exposeront leurs visions respectives autour de trois grands thèmes.

«On ne peut pas passer à côté de la pandémie et la reprise économique, mais on va aussi parler du Canada de demain, a détaillé Pierre Bruneau, en entrevue mercredi. On va également aborder différents enjeux de politique sociale, comme l’environnement, les armes à feu, l’aide médicale à mourir... Il y a beaucoup de sujets qui touchent les cordes sensibles des électeurs et on va les évoquer.»

Des idées contradictoires

Malgré ses cinquante ans de métier, dont 45 à TVA, Pierre Bruneau se dit toujours excité par cet exercice du débat électoral. «J’ai vraiment hâte parce qu’on sait que, dans les dernières années, nos «Face-à-Face» ont souvent provoqué un changement. Ils ont parfois été un moment décisif parce qu’il y en a un qui se met le pied dans la bouche, ou un autre qui ne dit pas vraiment le fond de sa pensée...»

L’intérêt de ce genre de débat est de mettre en évidence les contradictions des candidats, d’autant plus qu’ils ne répondent pas seulement aux questions des journalistes, mais ils sont aussi confrontés à autres chefs.

«Je pense aussi qu’ils peuvent ainsi aller davantage au fond des choses. Et pour le téléspectateur, ça lui permet de se faire une idée claire sur les questions qu’il se pose», a soulevé Pierre Bruneau.

Un débat décisif

Cette année, la campagne électorale étant courte, les gens vont devoir faire un choix assez rapidement. «On est encore un peu en été, et j’ai l’impression qu’on les a écoutés distraitement jusqu’à maintenant, a confié le chef d’antenne de TVA Nouvelles. Avec ce premier «Face-à-Face», c’est le moment d’exposer leurs contradictions. Ce qui est le fun de toutes les élections, c’est que tout peut changer. Même en 2015, Justin Trudeau partait troisième dans les sondages et il a gagné. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans une élection qu’on n’attendait pas.»

Pierre Bruneau est aussi revenu sur le «Face-à-Face» de 2019, il y a tout juste 23 mois. «On se souvient tous d’Andrew Scheer qui a glissé sur la question de l’avortement. Il n’a pas voulu en parler et sa campagne s’est arrêtée là. Il a perdu l’élection le soir du «Face-à-Face». Là, on sent que l’aiguille bouge selon les derniers sondages. Il y a quelque chose qui se passe dans l’électorat, c’est très stimulant.»

Programmation spéciale

À TVA, la soirée commence, dès 18 h, avec une émission spéciale, animée par Paul Larocque, qui fera le bilan du début de la campagne électorale et analysera la position des partis sur différents enjeux. Et à la suite du «Face-à-Face», Sophie Thibault proposera une analyse des experts et présentera les points de presse des quatre chefs.