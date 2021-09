La Caisse de dépôt devient l’actionnaire majoritaire de Wizeline

La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert une participation majoritaire dans le fournisseur de services technologiques Wizeline de San Francisco, en Californie.

Apax Digital Fund, qui était l’actionnaire majoritaire de la société depuis trois ans, va demeurer actionnaire de Wizeline au terme de la transaction.

En tant que société infonuagique fondée en 2014, Wizeline crée des produits et des plateformes numériques pour ses clients.

L’investissement de la CDPQ dans Wizeline va, dit-on, donner un élan à cette entreprise pour assurer sa croissance.

«Au cours de la dernière année, nous avons continué de constater un besoin accru pour les produits et plateformes numériques dans tous les secteurs. Le moment est donc bien choisi pour franchir la prochaine étape importante de notre parcours visant à devenir un chef de file mondial dans le secteur des services technologiques», a dit dans un communiqué le chef de la direction et fondateur de Wizeline, Bismarck Lepe.

«L’investissement de la CDPQ et le partenariat continu avec l’Apax Digital Fund viendront appuyer notre volonté d’offrir aux clients les solutions technologiques les plus avancées, tout en contribuant au développement des compétences essentielles pour la prochaine génération de créateurs de technologies», a ajouté M. Lepe.

Wizeline compte plus de 1400 employés en ce moment.

«Wizeline a su à la fois tirer profit de la demande croissante pour la conception et le développement de produits numériques et créer un lien solide avec ses nombreux clients de premier plan, devenant ainsi l’une des sociétés affichant la plus forte croissance de son secteur d’activités», a souligné pour sa part le premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ, Martin Laguerre.