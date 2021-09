L’anormalité, ça veut dire quoi?

J’ignore si mon propos pourra aider votre correspondante qui, avouant ses 45 ans, disait aussi n’avoir jamais eu une seule relation sexuelle qui soit sans douleur. Comme elle cherche encore une solution, et pour le faire adéquatement, je remonte à mon passé d’adolescent. Avec ma première blonde, même en prenant tout mon temps et en utilisant des lubrifiants, les pénétrations étaient toujours douloureuses.

Avec comme conséquence que les moments intimes ont été rares, parce que pour moi, il a toujours été inconcevable de prendre du plaisir en étant conscient de la souffrance ressentie par ma partenaire. J’avais d’ailleurs accompagné la mienne à l’époque chez sa gynécologue, mais rien de positif n’en était sorti. J’ignore encore si l’incapacité sexuelle qu’elle vivait fut à l’origine de la décision qu’elle a prise de mettre un terme à notre relation, mais toujours est-il que ce fut le cas.

Comme nous étions demeurés amis, j’ai su quelques années plus tard que la gynécologue en question avait déterminé que le problème de douleur venait d’un déséquilibre hormonal. Semble-t-il que lors de la fin d’une pénétration dans un but de reproduction, la femme sécrète une hormone qui a pour résultat de causer une inflammation pour augmenter la pression sur le pénis afin de déclencher l’éjaculation masculine.

Toujours est-il que dans son cas précis à elle, le déséquilibre hormonal envoyait cette hormone dès le début de la relation amoureuse, rendant ainsi la pénétration douloureuse. Je ne sais pas si le traitement hormonal suggéré a fonctionné puisque nous avons peu à peu pris nos distances.

Anonyme

Les causes des douleurs vaginales au moment de la pénétration sont complexes. Selon Passeport Santé, elles sont principalement d’ordre psychologique. Elles peuvent apparaître si les précédentes relations ont causé de la douleur, et que la peur de revivre cela prend le dessus et provoque des contractions des muscles du vagin.

Mais il existe aussi des femmes qui développent une peur panique de la sexualité avant même le début de leur vie sexuelle à cause d’une représentation erronée de leur sexualité qui s’appelle le vaginisme.

Je terminerai en disant qu’une lectrice me disait que de nouveaux traitements au laser existaient pour ce problème dans différentes régions de la province, et qu’à défaut de trouver une réponse précise, il existe une Chaire de recherche du Canada dirigée par Sophie Bergeron qui se penche actuellement là-dessus.