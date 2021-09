La Maison Smith, entreprise familiale en pleine expansion qui a vu le jour au cœur du Vieux-Québec en 2013, ajoute un nouveau produit à sa gamme « Origine » : le café Mexique. Disponible dès septembre dans ses sept succursales et en ligne, ce café aux arômes bien balancés est issu d’une collaboration unique entre La Maison Smith et Carlos Antonio Peña Vela, un travailleur étranger qui, depuis 12 ans, récolte des fraises sur l’Île-d’Orléans, à la ferme Onésime Pouliot, pour subvenir aux besoins de sa famille et poursuivre son rêve d’avoir sa propre production de café au Mexique. Puisqu’avant aujourd’hui son café n’était vendu que localement, l’équipe de La Maison Smith, chapeautée par le chef de torréfaction Alexandre Arce Moreau, a usé de son expertise et de ses relations d’affaires dans la mise en place d’une structure d’exportation pour le café de l’entrepreneur mexicain. De l’importation de la matière première à la torréfaction, en passant par la mise en marché, c’est une formule clé en main qui a été bâtie spécialement pour Carlos et son café. Sur la photo : Carlos Antonio Peña Vela et Alexandre Arce Moreau, chef de la torréfaction à La Maison Smith.

Couture Campanile

Photo courtoisie

VALIN Confection, cette boutique de vêtements pour hommes et femmes axée sur la confection sur mesure et le service personnalisé, en affaires depuis presque 10 ans (2012), vient d’ouvrir Couture Campanile, un atelier de couture et un service de nettoyeur situé au 3666, rue du Campanile, dans l’arrondissement Sainte-Foy à Québec. L’ouverture de l’atelier, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, vient compléter l’offre de VALIN Confection pour tous vos besoins en retouches et entretien de vos complets et chemises.

Nomination au RUISSSUL

Photo courtoisie

Le comité directeur du Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université Laval (RUISSSUL) m’annonce la nomination de Sylvain Gagnon (photo) au poste de directeur général. Détenteur d’un baccalauréat en sciences sociales et d’une maîtrise en analyse des politiques de l’Université Laval, M. Gagnon possède une longue expérience de gestion, tant dans le secteur privé que public. Il a occupé au cours de sa carrière différentes fonctions d’encadrement supérieur au sein du réseau québécois de la santé et des services sociaux avant d’exercer des fonctions de haute direction à titre de directeur général du Centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale, de même qu’à titre de président-directeur général des agences de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Il a également agi jusqu’à aujourd’hui à titre de conseiller stratégique auprès de différentes organisations et entreprises, s’intéressant plus particulièrement au développement organisationnel et au leadership managérial. Il succède à Louise Montreuil.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 1er septembre 1941. Les Juifs vivant en Allemagne doivent porter une étoile jaune de David suite à un décret signé par Reinhard Heydrich, alors à la tête de l’Office central de la sûreté du Reich. Tous les Juifs âgés de plus de six ans doivent alors la porter de manière bien visible chaque fois qu’ils se montrent en public, sans quoi ils s’exposent, même par négligence, à une amende ou de la détention.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marilyse Bourke (photo), comédienne et actrice née à Québec, 45 ans... Gaël Monfils, tennisman français, 35 ans... Lââm, chanteuse française de descendance tunisienne, 50 ans... Mitsou Gélinas, chanteuse, animatrice et actrice québécoise, 51 ans... Gloria Estefan, chanteuse, ex-membre de Miami Sound Machine, 64 ans... Barry Gibb, le dernier membre des Bee Gees encore en vie, 75 ans... Steve Sutherland, joueur de hockey québécois dans l’AMH (1972-78), avec les Nordiques de 1974 à 1978, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er septembre 2020 : Michel Gagnon (photo), 77 ans, fondateur de l’entreprise MG Construction de Québec... 2019 : Katherine MacLean, 94 ans, auteure de science-fiction américaine... 2017 : Jérôme Choquette, 89 ans, ancien ministre de la Justice et maire d’Outremont... 2016 : Raymond Daveluy, 89 ans, organiste québécois... 2015 : Dean Jones, 84 ans, acteur américain (Un amour de coccinelle)... 1997 : Désiré Aerts, 73 ans, zoologiste connu d’une génération de jeunes Québécois sous le nom de l’Oncle Pierre... 1970 : François Mauriac, 84 ans, écrivain et journaliste.