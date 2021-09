Loretteville: un candidat indépendant propose un référendum sur le tramway et le 3e lien

Un candidat indépendant se lance dans la course à Loretteville et propose un référendum sur le tramway et le troisième lien.

Opposé à la fois au tramway, au métro et au tunnel sous-fluvial Québec-Lévis, Robert Martel, qui a déjà été conseiller municipal dans l'ancienne ville de Loretteville, veut briguer un siège comme conseiller à la Ville de Québec. M. Martel a aussi agi comme président du conseil de quartier de Loretteville.

Concernant le tramway, le métro et le troisième lien, il dénonce «l’extravagance et l’indécence des milliards sortis de nulle [part] avec des projets bâclés, incohérents et, surtout, loin d’être indispensables pour une ville aux dimensions plus que réduites», écrit-il dans un communiqué publié mercredi. Il propose plutôt un pont qui desservirait en même temps l’île d’Orléans. Selon lui, les citoyens devraient pouvoir se prononcer sur ces questions dans un vote référendaire, lors de l'élection du 7 novembre.

Il estime à tout le moins qu'un moratoire de «plusieurs mois» est nécessaire alors que la carte politique changera cet automne au municipal et au fédéral.