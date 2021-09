Rentrée scolaire en Israël malgré un record de contaminations

Les cours ont repris mercredi pour une grande majorité d'élèves en Israël alors que le pays enregistre un taux record de contaminations au coronavirus lié à la propagation du variant Delta.

Quelque 2,4 millions d'élèves de la maternelle à la fin de l'école secondaire devaient retourner à l'école mercredi après les congés d'été.

Cependant, environ 240 000 ont dû rester à la maison, a indiqué le ministère de l'Éducation.

Quelque 90 000 d'entre eux ont été infectés par le coronavirus ou se trouvent en quarantaine, a déclaré une porte-parole du ministère à l'AFP. Et 150 000 autres ont dû rester chez eux, car le taux d'infection était trop élevé dans leur ville ou le taux de vaccination trop faible dans leur classe.

Israël autorise la vaccination dès l'âge de 12 ans et les lycées doivent s'assurer que 70% des élèves d'une même classe ont été vaccinés sans quoi l'enseignement doit se faire en ligne.

Cette rentrée s'effectue alors que le pays a enregistré mardi un record de contaminations (10 947 cas) depuis le début de la pandémie.

En visite dans une école de Yeruham (sud), le premier ministre Naftali Bennett a toutefois défendu mercredi la décision du gouvernement de rouvrir les classes, disant vouloir éviter que des enfants, et donc des parents, restent à la maison.

«Il faut faire en sorte que toute la population d'Israël puisse travailler et gagner sa vie décemment, même par temps de coronavirus», a déclaré M. Bennett.

L'État hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, en décembre 2020, une vaste campagne de vaccination ce qui avait permis de faire chuter le nombre de cas.

Mais au cours des dernières semaines, le nombre de cas de COVID n'a cessé d'augmenter sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux chez les adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées depuis plus de six mois, ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.

Environ 60% des 9,3 millions d'Israéliens, dont plus de 80% des adultes, ont reçu deux doses de vaccin.

Face à la hausse du nombre de cas, plusieurs mesures ont été réimposées récemment, comme le port du masque dans les lieux publics fermés.