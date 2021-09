Depuis son arrivée en politique municipale en 2017, Jean Rousseau a su faire une différence malgré le peu de ressources dont il disposait.

Seul élu de Démocratie Québec il y a quatre ans, Jean Rousseau s’est taillé une place bien méritée au conseil municipal.

Même si comme élu, il a dû se contenter de fonds de recherche annuel de 45 000 $ (montant calculé en fonction des voix obtenues et du budget de la Ville), ce qui représente douze fois moins que l’opposition officielle, M. Rousseau n’en est pas moins parvenu à se démarquer.

Le conseiller a su conserver ce ton respectueux auquel il tenait, contribuant à rehausser les débats à l’Hôtel de Ville. Comme quoi on ne sort pas le scientifique du politicien, comme le faisait remarquer hier son attachée de presse de campagne, ses analyses et ses propos se sont distingués par leur clarté et leur précision.

Il a en effet pu mettre de l’avant des propositions audacieuses. Dans la même veine, cette semaine, il s’engageait à travailler sur une fusion de Québec et Lévis s’il devenait maire.

M. Rousseau débuterait l’exercice par une fusion des sociétés de transports, ce qui apparaît réalisable et aurait dû être fait il y a plusieurs années déjà, au bénéfice des usagers du transport en commun sur les deux rives.

M. Rousseau s’est par ailleurs égaré lorsqu’il a réclamé une mise sous tutelle du bureau de projet du tramway. Les villes n’ont pas besoin du gouvernement du Québec pour décider de projets déterminants pour l’aménagement du territoire et l’avenir.

Son appui au tramway, avec certaines modifications, aurait eu avantage à demeurer plus convaincant. Les défenseurs du transport en commun ont eu peine à le suivre par moments alors que ses positions apparaissaient ambivalentes.

Se faire respecter

L’aspirant maire a longtemps hésité avant de se présenter à la chefferie de son parti, il y a un an.

Il souhaitait d’abord être un bon conseiller, apprendre le fonctionnement de la machine et ainsi « se faire respecter ». Quand des gens l’ont approché l’an dernier, il s’est décidé.

Appelé à faire cavalier seul par la force des choses, depuis 2017, il doit maintenant démontrer ses capacités à agir et à travailler en équipe, incontournable qualité pour quiconque souhaite diriger la deuxième plus grande ville au Québec.