Rousseau réclame le retour de la police dans les quartiers

Le candidat à la mairie Jean Rousseau veut ramener la police dans les quartiers de Québec.

Le chef de Démocratie Québec promet d'affecter des patrouilles à des quartiers et de faire la promotion des patrouilles communautaires à vélo électrique dans les parcs et les rues.

Le chef de Démocratie Québec affirme dans un communiqué qu'il veut faire autrement que l'administration Labeaume, qui a «rapatrié nos policiers et policières vers le centre-ville. On ne les voit plus dans les quartiers de nos anciennes villes».

Il propose aussi de créer une commission permanente de la sécurité publique, comme à Montréal. Celle-ci serait «constituée d’élus de différents partis avec pouvoirs de consultation» qui verraient «à élaborer une politique spécifiquement pour éviter le profilage racial et social».

M. Rousseau a aussi présenté son candidat dans Saint-Roch–Saint-Sauveur. Il s'agit de Mbaï-Hadji Mbaïrewaye. Celui-ci a déjà représenté DQ à la dernière élection, dans ce district. Il a aussi été chef intérimaire de DQ après le départ d'Anne Guérette, en 2017. Le candidat compte s'attaquer au problème des îlots de chaleur, faire la promotion des rues partagées et créer un centre culturel, incluant un cinéma, pour la Basse-Ville.