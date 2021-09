Un cavalier décède après avoir été piétiné par un taureau

Une étoile montante du rodéo est décédée, dimanche, à la suite d’un tragique accident survenu lors d'une compétition du Velocity Tour à Fresno, en Californie.

Amadeu Campos Silva, 22 ans, du Brésil, chevauchait un taureau lorsque son éperon s'est retrouvé coincé dans une corde qui fait le tour du torse de l'animal, selon le porte-parole de l’organisation des Professional Bull Riders (PBR), Andrew Giangola.

La corde, appelée sangle de flanc, est utilisée pour encourager le taureau à se cabrer, a rapporté Global News.

M. Campos Silva a alors été tiré sous le taureau et l'animal lui a piétiné la poitrine, a déclaré Giangola.

La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital où sa mort a été constatée. Le bureau du coroner du comté de Fresno, en Californie, a confirmé le décès de M. Campos Silva.

M. Gianola a déclaré que le taureau, nommé «Classic Man», n'était pas en faute et continuera à faire partie des compétitions à l'avenir.

«Ce n'était clairement pas un acte d'agression, a-t-il déclaré. La façon dont le taureau s’est dressé n’avait rien d’anormal.»

M. Campos Silva a terminé deuxième de la finale brésilienne en 2019. Il a ensuite fait ses débuts aux États-Unis pour alors se qualifier à la finale mondiale PBR en 2020. Son rêve était de soutenir sa famille grâce au rodéo, a déclaré Giangola.

«C'était un cow-boy déterminé», a-t-il ajouté.

L'ensemble de la famille PBR et du sport occidental transmet ses pensées, ses prières et ses sincères condoléances à la famille et aux amis d'Amadeu Campos Silva.