Une double vérification qui devient lourde, déplore la proprio du Resto Délice

Au Resto Délice, on déplore l’ajout de cette mesure supplémentaire, alors que le registre est toujours en vigueur.

«Je trouve ennuyeux que l’on garde quand même un registre écrit. Pourquoi, si les gens apportent leur passeport et que l’on assure donc leur sécurité, il faut le maintenir?» se demande la propriétaire, Marie Létourneau.

Cette double mesure est contraignante, à son avis.

«Je n’ai rien contre le passeport vaccinal, mais ça devient tellement lourd à gérer, nous ne sommes pas aux douanes, poursuit-elle. Qu’on en enlève et que l’on nous laisse respirer un peu. Nous ne sommes pas aux douanes.»

À la sortie du restaurant de Lévis, plusieurs clients ont indiqué que tout s’était bien déroulé.

«C’est super, je n’ai rien à dire. Si on veut en finir avec la pandémie [ça prend ça]. Le gouvernement fait de son mieux», indique Éric Marquis.

Photo Catherine Bouchard

«Il y avait deux personnes dehors pour faire la vérification, rien n’a été retardé», indique pour sa part Michel Proulx.

Céline Deschênes et Camillien St-Pierre sont également très à l’aise avec le passeport.

«Si on veut un Québec en sécurité un jour et s’en sortir un jour – car c’est très long une pandémie – il faut faire des efforts», estime Mme Deschênes.

