Une ex-conseillère de Fitzgibbon passe au privé

Alors que son ancien sous-ministre adjoint, Mario Bouchard, multiplie ses activités de lobbyiste, son ex-conseillère politique, Noémie Prégent-Charlebois, vient elle aussi de faire le saut pour le privé chez Minerai de Fer Québec (MFQ).

« Préalablement à mon embauche, j’ai demandé un avis à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie. Je peux vous confirmer que j’exerce mes fonctions actuelles dans le respect des règles d’après-mandat auxquelles doivent se conformer toutes les personnes ayant œuvré au sein des cabinets ministériels », a indiqué Noémie Prégent-Charlebois, ex-conseillère du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, passée au secteur privé.

Règles éthiques respectées

« Je n’exercerai aucune activité de lobbyisme auprès des ministères et des entités de l’État avec lesquels j’ai eu des rapports dans le cadre de mes fonctions, et ce, pour les 12 prochains mois », a-t-elle poursuivi.

Allègement réglementaire, construction, mines, forêt, logistique, ports... Noémie Prégent-Charlebois a conseillé le ministre de l’Économie sur plusieurs secteurs clés avant de devenir chef des affaires publiques chez MFQ.

Pas la première

Début juillet, Le Journal rapportait que l’ancien sous-ministre adjoint de Pierre Fitzgibbon, Mario Bouchard, qui a travaillé sur la filière électrique, demandait un prêt de 6 millions de dollars à Investissement Québec pour une firme de batteries.

La semaine dernière, Mario Bouchard a ajouté un nouveau mandat de lobbyiste pour la firme ECO2 Magnésia pour avoir des certifications pour une usine pilote de fabrication de produits chimiques.

Une fois de plus, il cogne notamment à la porte d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Notons qu’il demande aussi 1,5 million $ de prêt ou de débentures pour l’entreprise de logiciels de gestion des placements Azzilon.