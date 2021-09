Variant Delta: «presque tous les non-vaccinés pourraient faire la maladie»

Le variant Delta, beaucoup plus contagieux que la souche originale du coronavirus, vient contrecarrer les plans d’un retour à la vie normale que tout le monde espérait voir se produire grâce à la vaccination.

«Le variant Delta est devenu prédominant. On voit que le nombre de cas augmente au Québec, mais pas autant que ce que l’on pourrait avoir si le vaccin ne fonctionnait pas. Clairement, le vaccin fonctionne, même contre l’acquisition de l’infection. Même qu’il fonctionne encore mieux contre les hospitalisations et les décès», a soutenu mercredi en entrevue sur LCN le Dr Gaston De Serres, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec.

Si les vaccins contre la COVID-19 sont relativement efficaces contre le variant Delta, les personnes non vaccinées pourraient être durement touchées par cette mutation.

«Le variant Delta est plus contagieux, deux fois, sinon trois fois plus contagieux que le coronavirus initial. Si on a un variant qui est extrêmement prévalent, à peu près tout le monde qui n’est pas vacciné va faire la maladie», a expliqué le Dr De Serres.

Ainsi, avec une certaine immunisation de la population, le médecin-conseil juge que l’automne qui s’en vient permettra de déterminer si un vrai retour à la vie normale est possible prochainement.

«Je pense que c’est vraiment l’expérience des mois de septembre et octobre qui vont nous renseigner de façon concrète sur notre capacité à retrouver une vie à peu près normale avec plus ou moins de mesures sanitaires et avec la vaccination. [...] On a quelques mois devant nous pour voir un peu où est rendu le bateau. C’est clair qu’on est dans une situation beaucoup plus favorable [qu’avant la vaccination]», a-t-il détaillé.

Au Québec, 70,3 % de la population est adéquatement vaccinée (a reçu ses deux doses). Cette proportion grimpe à 80,3 % chez les 12 ans et plus. Chez les 40 ans et plus, la cible de 75 % est atteinte, indique l’INSPQ sur son site internet.