DELISLE, Marc J.L.



À l'Hôpital Laval, le 21 août 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marc J.L. Delisle, époux de dame Francine Poitras, fils de feu Jean-Paul Delisle et de feu Jeanne d'Arc Garneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine Poitras; ses enfants : Jean-François (Martine Girard) et Marie-France (Mark Westlake); ses petits-enfants adorés : Thomas, Vincent et Jacob; ses frères et sœurs : Hélène (Pierre Drouin), André (Nicole Gendron), Raymond (Ann Bigolow), René (Lucie Girard), Marie, Anne (Richard Drolet) et Paul, ainsi que sa belle-sœur Odette Poitras, des oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et des amis très chers. La famille tient à remercier l'équipe de radio-oncologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec (Sindy Magnan), celle de pneumo-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval, en particulier Dre Marie-Claire Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999 ou par des offrandes de messes.