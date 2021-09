DRAPEAU, Madeleine Breton



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Madeleine Breton survenu à la Villa d'Accueil de St-Bernard, le 21 août 2021, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu M. Benoit Drapeau et la fille de feu M. Arthur Breton et de feu Mme Odélie Rhéaume. Elle était native de Saint-Bernard. La famille vous accueillera auvendredi le 3 septembre 2021 de 9h à 10h40.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Jean-Paul Berthiaume), Jean, feu Célyne (Clément Bisson), Guy, Ghislaine (René Faucher), Angéline (Jean-Rock Martineau), Luc (Nancy Lecours), Gisèle (Florian Bisson), Dany (Michel Oakes); ainsi que ses 22 petits-enfants et ses 19 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Nérée (Irène Vallée), Alice (Joseph Coté), Hélène (Bernard Vallée), Josephat (Annette Vallée), Gabrielle (Alfred Martel), Annie (Alexandre Vallée), Roland (Thérèse Berthiaume), Henri (Marie-Jeanne L'Heureux). Elle est également allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drapeau: Jeanne (Léatare Roberge), Paul-Émile (Germaine Rhéaume), Philippe (Isabelle Fillion), Adrien (Fernande Rhéaume), Monique (Benoit Simard), Fernand (Jacqueline Gilbert). Elle laisse aussi dans le deuil la conjointe de son beau-frère feu Réal Drapeau (Gabrielle Denis) et sa belle-sœur Juliette Drapeau (feu Gonzague Goulet). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique Saint-Bernard) https://smdj.ca/financement-cva ou Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa d'Accueil de St-Bernard pour les bons soins prodigués.