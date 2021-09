ARTEAU, Jean-Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Arteau, époux de feu dame Yvonne Robitaille. Il était le fils de feu dame Delvina Robitaille et feu monsieur Alphonse Arteau. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Thérèse Laliberté) et Lise; ses petits-enfants : Frédéric (Judith Lagimonière), Mathieu (Carine Tessier) et Guillaume (Karine Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Marianne, Charles-Émile, Angéline et Éva; ses frères et sœurs : feu J. Alphonse (feu Simone Boivin), feu Hubert (Aline Thorn), Gérard (Lise Corriveau), feu Thérèse (Roland Fraser), Marguerite (feu Romuald Godère) et feu Germaine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille : feu Paul-Henri (feu Gemma Plante), feu Lucien, feu Marie-Rose (feu Paul Huot) et feu Antoinette (feu Léopold Matte) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Manoir du Verger à Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi que celui du Centre hospitalier de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.