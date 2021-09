PARENT, Hugues



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 26 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Hugues Parent, époux de feu madame Noëlla Fortier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Du Fargy.Monsieur Parent était le père de feu André Parent et de Lise Parent (Sylvain Fournier), il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Frédérik (Lydia Simard) et Mathieu Fournier (Ophélie Légaré), Kimmy (Andréanne Bilodeau) et Karolann Parent (Jérémie Morasse) et leur mère Venise Boucher; ses arrière-petits-enfants: Mayson et Jaysson Fournier, James et Clara Parent; ses sœurs: Raymonde (feu Maurice Caron) et Renée (feu Marc Beaulé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Jean-Louis, Jacques (Louise Drolet), Marjolaine (Denis Thomassin) et Clermont Verret (feu Charlotte Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec, QC G1J 2G3