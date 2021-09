SÉVIGNY, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juillet 2021, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Micheline Sévigny, à l'âge de 69 ans. Elle était l'épouse de feu Mickael Pattas et la fille de feu Alice Picard et de feu Octave Sévigny.Les cendres ont été inhumées à Ville Mercier en toute intimité. Elle est allée rejoindre sa petit Maria qui l'a précédée et elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Angella Pattas et son conjoint Frédérick Petraski; ses petits-enfants adorés : Émile et Jeanne ainsi que son ami de cœur Benoît Laliberté. Elle était la sœur de : feu Diane, feu Robert, feu Émilien, feu Raymond, feu Rolland, Pauline (feu Denis Gosselin), Françoise (feu Benoît Bouffard), Michel, Laurette (Gilles Martin) et Lisette. Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Aline Leblanc ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions spécialement les médecins et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins que Micheline a reçus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec 4045, boulevard Côte-Vertu Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 site internet : www.donnezlavieautrement.comLes arrangements funéraires de madame Sévigny ont été confiés à la