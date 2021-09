MATTE, Pierre



À Saint-Marc-des-Carrières, le 6 août 2021, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Pierre Matte, époux de madame Réjeanne Martel, fils de feu monsieur Raphaël Matte et de feu madame Rolande Matte. Il demeurait à Donnacona., à partir de 13 h,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Matte laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christian (Claudie Rioux) et Edith (Dominique Savard); ses petits-enfants: Morgan, Nicolas et Florence; Noah, Emile et Ève; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Raymond (Michelle Légaré), Yvon, Jules (Francine Delisle), Monique (Serge Lachance), René (Hélène Desrochers), Denis (Joane Landry) et Denise; feu Réjean Martel (Francine Hardy), Christiane (Claude Duchesneau), Mario (Danielle Sauvageau), Martine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dr Charron ainsi que tout le personnel des soins à domicile du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur humanisme. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org