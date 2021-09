BOIVIN, Annette



À Lévis, le 29 juin 2021, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée madame Annette Boivin, épouse de feu monsieur Maurice Fortin, fille de feu madame Julianna Morissette et de feu monsieur Joseph- Arthur Boivin. Elle demeurait à St- Charles-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lionel, feu Denise, Claudine (Pierre Trépanier), Mariette (Jean Leclerc), Diane, Solange (Bruno Gingras), Jean; ses petits-enfants: Patricia Marquis (Raymond Dutil), Paula Leclerc et Isabelle Leclerc (Louis Métivier), Mélanie Fortin (Thomas MacMillan), Julie-Anne Fortin (Julien Mercier-Gauvin), Corinne Fortin (Benoît Campagna); ses arrière-petits-enfants: Alexa, Thomas, Gabriel, Maëlle, Raphaëlle, Alexis, Frédérique, Samuelle, Charlotte; sa sœur Fernande; son frère Viateur (Irène Labrecque); ses belles-sœurs: Angèla Voisine (feu Benoît Boivin), Lucie Gravel (feu Lucien Boivin), Lucille Fortin (feu Louis-Philippe Lacroix), Irène Fortin (feu Paul Bilodeau); son beau-frère: Gilbert Fortin (Sandra Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle va rejoindre toute sa famille adorée décédée. Nous remercions le personnel du Grand Littoral de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis 5445 rue St-Louis, Lévis (Québec) 2e étage G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Charles-de-Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la